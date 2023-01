Se siete alla ricerca di un ottimo rasoio con un buon rapporto qualità/prezzo, sarete felici di sapere che il Braun 10 in 1 MGK7 è in forte sconto da Amazon, solo per pochissimo! Al momento i saldi di inizio anno della piattaforma sono moltissimi ma, tra gli articoli più validi per la cura della persona abbiamo pensato di segnalarvi questo rasoio firmato Braun, che potete acquistare con il 42% di sconto!

Il modello in questione è un prodotto di ottimo livello, venduto a un prezzo d’occasione: l’ottimo kit di rasatura è in offerta ad appena 54,99€ contro il prezzo di listino di ben 94,99€. Dunque, una proposta molto valida se siete intenzionati a portare a casa un ottimo articolo a un costo stracciato e in grado di darvi dei risultati eccellenti sia sulla barba, sia sui capelli.

Il kit regolabarba Braun MGK7 da uomo con motore Autosense si occupa di regolare i vostri peli a qualsiasi lunghezza, dalla rifinitura di barba e viso fino a orecchie e capelli. La testina del rasoio elettrico, inoltre, ha un’area di taglio particolarmente ampia, pensata per permettervi di ottenere un look eccellente con meno passate e nel minor tempo possibile!

Da menzionare anche il pettine di precisione con il 20% di plastica in meno, che vi offre una rifinitura senza sforzi per baffi, pizzetto, barba incolta o altri peli lungo il corpo. Non meno importante, il design è impermeabile al 100% e la batteria di cui è dotato il rasoio vi assicura un utilizzo continuo di ben 100 minuti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento degli articoli.

