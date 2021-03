Barbecue Campingaz ad un prezzo fuori di testa su eBay!

Dopo avervi proposto quelle che sono le prime offerte della mattinata, la nostra rassegna dedicata agli sconti continua con gli Imperdibili di eBay che, come sempre, si propongono con numerosi tagli di prezzo su articoli come smartphone, TV, elettrodomestici, dispositivi per la cura della persona, molti videogiochi ed anche le prime offerte relative ai prodotti da giardino, il tutto con sconti che arrivano a tagliare i prezzi anche oltre l’80%! Queste ottime occasioni presenti sulla piattaforma possono essere anche l’ultima occasione da sfruttare in occasione della festa del papà ed esser sicuri di rientrare nei tempi di consegna, quindi affrettatevi a coglierle al volo.

Moltissime le proposte ma, tra le più interessanti della giornata, vi segnaliamo le occasioni relative ai prodotti per il giardino che, complice anche l’avvicinarsi della bella stagione, cominciano ad affacciarsi su tanti dei più cliccati store della rete. Per ciò che concerne eBay, tuttavia, ci preme segnalarvi il barbecue elettrico Campingaz Xpert 100 LS con pietra lavica, che potrete acquistare a 129,99€, con uno sconto di ben 90€ dal suo tipico prezzo sulla piattaforma. Questa nuova linea di barbecue a gas è stata progettata con un particolare design che punta tutto sulla praticità, infatti è dotato di due comodi ripiani laterali in metallo che possono anche ripiegarsi all’occorrenza, dove in uno è montato anche uno speciale fornello, perfetto per la cottura di particolari salse o altri accompagnamenti alle vostre grigliate.

La particolare griglia cromata del Campingaz Xpert 100 LS, facile da rimuovere e pulire, si estende per tutta la lunghezza del barbecue, e nella parte superiore è composta da una seconda griglia più piccola che può esser utilizzata per mantenere caldi i cibi o riscaldarli più lentamente. Il Campingaz Xpert 100 LS è dotato di due bruciatori in acciaio alluminato ad alte prestazioni posizionati in una superficie di cottura che va a distribuire il calore uniformemente sulla roccia lavica garantendo sia la protezione da eventuali colature che una cottura alla perfezione degli alimenti. Nel Campingaz Xpert 100 LS è poi presente un coperchio in ghisa con termometro integrato che va a chiudere la sezione della brace, così da creare le condizioni necessarie per la cottura indiretta funzionando come un forno convenzionale.

Un barbecue a gas come il Campingaz Xpert 100 LS a questo prezzo è una vera occasione imperdibile, ma vi ricordiamo che si tratta solamente di una delle tante occasioni proposte da eBay, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa agli Imperdibili, così da poter trovare quella perfetta in base alle vostre esigenze. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiare fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

