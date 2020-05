Barbecue di ogni tipo in offerta su Yeppon!

Siete alla ricerca di un barbecue per poter passare giornate all’aria aperta, facendo grigliate in compagnia di amici o parenti? Se avete risposto si questa è la news che fa per voi, infatti Yeppon ha messo in sconto numerosi barbecue, coprendo modelli di diverse tipologie e prezzo ed alcuni essenziali accessori come la carbonella, i girarrosto, diavolina ed anche i prodotti chimici essenziali per la manutenzione ordinaria delle postazioni.

Oltre a trovare i classici modelli di barbecue, sono presenti anche i modelli con accensione a gas, come il modello Campigaz Adelaide, una risposta di alta qualità per chi vuole realizzare una postazione per grigliate pratica e moderna spendendo solamente 189,00€! L’elegante carrello, oltre ad avere due comode ruote che ne facilitano i movimenti, è composto da legno di acacia sia nella struttura che nei due pratici scaffali posizionati lateralmente che si rivelano incredibilmente utili per appoggiare cibo, piatti e utensili, mentre la griglia e la piastra sono realizzate in ghisa. Il barbecue Campigaz Adelaide è dotato di 3 potenti bruciatori in ghisa ad alte prestazioni, e di un grill con accensione piezoelettrica e presenta inoltre la possibilità di esser attivata attraverso una bombola a gas oppure tramite un attacco di gas metano esterno.

Oltre al Campigaz Adelaide sono veramente molte le offerte che troverete su Yeppon fra barbecue ed accessori, ed il nostro invito è come sempre quello di visitare la pagina dedicata alla promozione in modo da trovare sicuramente il prodotto che si addice alle vostre necessità. Prima di lasciarvi andare a spulciare le varie categorie dei barbecue su Yeppon, infine, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

I migliori barbecue in offerta

