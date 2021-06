Battlefield 2042: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 22 ottobre sbarcherà finalmente sul mercato Battlefield 2042, nuovo episodio della celeberrima saga FPS di EA. Un lancio attesissimo da miriadi da giocatori, che non vedono l’ora di poter sperimentare con mano la nuova incarnazione della serie, da sempre apprezzata soprattutto per la capacità di ricreare delle battaglie su larga scala. Battlefield 2042 è atteso sia per Xbox One e PS4 che per PS5 e Xbox Series X, oltre che ovviamente PC, segnando così l’esordio della serie anche su next gen. Nonostante manchino ancora molti mesi al lancio del titolo è comunque fin da ora possibile prenotarlo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

In Battlefield 2042 Russia e USA si ritrovano sull’orlo di una terribile guerra, con i militari di entrambe le fazioni che useranno ogni loro mezzo a disposizione per plasmare il futuro a loro vantaggio. Nella modalità multiplayer saranno presenti 7 diverse mappe in grado di contenere fino a 128 giocatori. Si potranno poi modificare armi, gadget e veicoli in battaglia. Battlefield 2042 pare insomma avere tutte le carte in regola per rivelarsi un successone.

Prenotando il titolo da diversi rivenditori, come ad esempio da GameStop, sarà inoltre possibile ottenere un ricco bonus preorder contenente l’accesso anticipato all’open beta e una serie di oggetti digitali. Il Portafortuna Arma Epico Mr. Chompi, il Coltello Epico da corpo a corpo Baku ACB-90 e, infine, lo sfondo scheda giocatore Sbarco e la piastrina Vecchia Guardia: questi i rimanenti oggetti presenti nel bonus preorder.

Per ora non si hanno notizie in merito a possibili Limited o Collector’s Edition del gioco. Sarà in ogni caso nostra cura aggiornare questo articolo con nuovi informazioni appena saranno rese disponibili, oltre che ovviamente anche con ulteriori offerte per il preorder del gioco. Battlefield 2042 è in ogni caso fin da ora prenotabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

