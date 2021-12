Battlefield 2042 e FIFA 22 disponibili a meno di 40 euro da GameStop solo per oggi!

Sembra incredibile ma, solo per la giornata odierna, l’ambitissimo Battlefield 2042 è disponibile all’acquisto a meno di 40 euro, 37,98 per l’esattezza, sia per PS4 che per Xbox One. Nel caso lo desideriate con la grafica aggiornata per next gen, il nuovo titolo EA è disponibile al comunque fantastico prezzo di 49,98 euro sia per PS5 che Xbox Series X. Un’offerta da non farsi scappare e che sarà attiva solo per oggi!

Le offerte di GameStop odierne non finiscono però qui ed ecco infatti che anche il giocatissimo FIFA 22 è disponibile a meno di 40 euro, con il fresco vincitore di Game of the Year It Takes Two che può essere vostro a malapena 18 euro. Come dimenticare poi F1 2021, disponibile a meno di 35 euro, perfetto per celebrare la recente vittoria di Verstappen.

Se siete interessati a fare vostro Battlefield 2042 a meno di 40 euro, FIFA 22 sempre a meno di 40 euro o una delle tante altre offerte GameStop potete seguire comodamente i link qui sotto. Fate però in fretta: tali offerte saranno infatti disponibili solo per la giornata odierna.

La nostra selezione di prodotti

