Battletech e molti altri titoli ad un prezzo super nell’Humble Best of Paradox Interactive Bundle

Humble Bundle ha deciso di lanciare un nuovo ricchissimo pacchetto, contenente alcuni degli strategici più interessanti degli ultimi anni. Il bundle, che prende il nome completo di Humble Best of Paradox Interactive Bundle, contiene infatti opere dal calibro di Battletech e Imperator Rome ad un prezzo incredibile. Un’offerta che resterà valida per poco meno di due settimane: il nostro consiglio è quindi quello di approfittarne prima che sia troppo tardi.

Pagando solamente 0,86 euro sarà possibile ottenere:

Warlock Master of the Arcane

Age of Wonders III

Europa Universalis IV

Pagando più di 5,87 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Stellaris

Victoria Collection

Necropolis Brutal Edition

Con oltre 10,36 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo anche:

Battletech Digital Deluxe Edition

Tyranny

Pagando almeno 14,68 euro otterremmo infine:

Imperator Rome

Un’offerta, quindi, particolarmente ghiotta, soprattutto se siete degli amanti degli strategici. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che chiunque non si è mai iscritto all’Humble Choice e acquista il pacchetto da 14,68 euro otterrà compreso anche un mese di iscrizione al ricco servizio. Acquistare l’Humble Best of Paradox Interactive Bundle ci permetterà inoltre di fare anche una buona azione visto che parte dei ricavi saranno devoluti a Sands e Whale and Dolphin Conservation, due associazioni benefiche. Potete trovare il ricco pacchetto in questione comodamente qui sotto.

» Clicca qui acquistare l’Humble Best of Paradox Interactive Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

