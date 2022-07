Dopo un’attesa a dir poco estenuante, Nintendo ha finalmente nei giorni scorsi deciso di togliere i veli a Bayonetta 3, terzo episodio della celebre saga action che arriverà sul mercato, ovviamente in esclusiva per la piccola ibrida nipponica, il prossimo 28 ottobre. Ancora qualche mese ci separa quindi dal ritorno dell’avvenente strega, con l’attesa che può però fortunatamente essere ingannata prenotando il titolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Bayonetta 3 prosegue il filone dei due precedenti capitoli portando in esclusiva su Nintendo Switch quello che è molto probabilmente uno dei titoli action più interessanti degli ultimi tempi. Irriverente, sfrontato, dinamico e colmo di demoni e nuovi poteri: la terza avventura della celebre strega pare avere tutte le carte in regola per replicare il successo dei precedenti episodi. Viste le premesse prenotare Bayonetta 3 non è quindi una cattiva idea, anzi!

Nintendo ha inoltre annunciato che il prossimo 28 ottobre arriverà sul mercato anche la Trinity Masquerade Edition di Bayonetta 3, ossia la collector’s edition del gioco contenente un artbook di oltre 200 pagine e tre copertine diverse che insieme formano un panorama. Tale ricca e intrigante edizione è purtroppo andata esaurita in un battibaleno, essendo a tiratura decisamente limitata. Di seguito potete comunque trovare in link per raggiungerla, nel caso in cui venisse resa disponibile con nuove scorte. Nel frattempo potete assicurarvi una copia di Bayonetta 3 il giorno di lancio al minor prezzo possibile seguendo comodamente i link qui sotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!