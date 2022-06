Se siete alla ricerca di trucchi, trattamenti o fragranze a un prezzo davvero conveniente, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo le numerose offerte disponibili da Douglas. Lo store ha appositamente creato un’intera sezione chiamata Beauty Days, in cui potrete trovare moltissimi articoli in ribasso anche fino al 40%.

I prodotti aderenti alla promozione sono numerosi e tutti differenti tra loro! Potrete decidere di acquistare trattamenti per il viso o per il corpo, ottime creme solari e ovviamente anche Eau de Parfum ed Eau de Toilette a marchio Paco Rabanne, Dior, Bulgari e molto altro ancora. Data la validità degli sconti a vostra disposizione, vi invitiamo a portare a casa i vostri articoli preferiti, prima che le unità a disposizione finiscano!

Douglas è un punto di riferimento nel mondo della cosmesi grazie agli oltre 400 marchi di cui dispone, partendo dai più giovanili e convenienti come Maybelline e Pupa, fino ai pionieri del settore luxury tra cui Diego Della Palma e Shiseido. Con la produzione Beauty Days avrete modo di acquistare quasi di tutto a prezzi davvero folli ma, tra i must have del periodo, vi consigliamo indubbiamente il mascara Pupa Vamp! disponibile a soli 9,99€ invece di 16,99€. Non solo si tratta di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo ma anche di uno dei cosmetici più performanti in assoluto, nel caso stiate cercando un mascara particolarmente volumizzante.

Il prodotto è stato ideato per assicurarvi ciglia spesse, allungate e infoltite senza alcuna sbavatura, garantendovi una tenuta impeccabile per tutto il giorno. Quali sono i suoi punti di forza? In primis, il comodo scovolino a clessidra, largo alle estremità e più stretto al centro. Questo gli consente di adattarsi senza problemi alla forma delle vostre ciglia, incurvandole facilmente grazie al movimento delle vostre mani. La texture cremosa è un altro elemento fondamentale, assicurato dall’impiego di cere e polimeri perfetti per idratare e nutrire.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Douglas dedicata.

