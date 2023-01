Dopo Natale e Capodanno sta per arrivare anche l’Epifania, che segnerà la fine di questo periodo festivo e l’inizio vero e proprio del 2023. Mentre una volta la Befana era una festa dedicata solamente ai bambini, con calze ricolme di dolci per i più fortunati e di carbone per i monelli, oramai si è estesa anche agli adulti, che approfittano della giornata per passare del tempo in famiglia o tra amici.

Se avete in programma di festeggiare l’Epifania in compagnia e desiderate fare dei doni alle persone a voi care senza spendere una follia vi consigliamo di continuare la lettura, dato che in questo articolo vi proporremo 7 idee regalo a prezzi contenuti. Tutti gli articoli sono infatti disponibili su Amazon a meno di 15,00€, cosicché possiate far felici parenti o amici spendendo pochi euro ma acquistando comunque qualcosa di utile.

Nella lista vi proporremo regali adatti ad adulti e bambini, oltre che a gusti ed esigenze diverse. Troverete dunque i doni perfetti per i vostri cari, e ovviamente vi saranno recapitati comodamente a casa prima del 6 gennaio. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi consigliamo di prendere in considerazione l’iscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, di tutti i vostri ordini; dato che i primi 30 giorni dall’abbonamento sono gratis, la Befana è il momento perfetto per provarlo!

Le migliori idee regalo per la Befana sotto i 15 euro

Custodia per Nintendo Switch OLED

Se volete fare un regalo a un possessore di Nintendo Switch OLED, l’opzione perfetta è una custodia con la quale proteggere la console mentre non viene utilizzata. In particolare, quella che vi proponiamo è perfetta per i viaggi: il guscio esterno solido ripara dagli urti e dalle cadute, la maniglia permette di trasportarla comodamente in mano, e l’ampio spazio all’interno consente di inserire Joy-Con aggiuntivi, 8 cartucce o schede SD e altri oggetti come power bank, cavi di ricarica e auricolari. Il tutto per soli 14,53€.

Termometro da cucina digitale

Per gli amanti della cucina proponiamo invece un termometro digitale, uno strumento utilissimo nella preparazione di ricette sia dolci che salate. Il sensore ad alta precisione rileva infatti istantaneamente la temperatura degli alimenti, mostrandola nel comodo schermo LCD con un range che va dai -50 C° ai 300 C°. Inoltre, la lunga sonda protegge dagli schizzi, impedendo così di bruciarsi durante la preparazione di pietanze bollenti, mentre la custodia protettiva consente di riporlo facilmente una volta finito l’utilizzo.

Lampadina a LED intelligente

Negli ultimi anni i dispositivi smart hanno preso piede, diffondendosi nelle case di tutti gli italiani e permettendo di connettere una serie di dispositivi ad assistenti vocali quali Alexa e Google Home Assistant. Tra i più comuni vi sono le lampadine intelligenti, controllabili singolarmente o in gruppo tramite app o vocalmente; è infatti possibile non solo accenderle o spegnerle, ma anche scegliere tra 16 milioni di colori RGB dimmerabili, variare l’intensità e impostare diverse modalità di illuminazione in base all’atmosfera che si vuole creare.

Mini massaggiatore

Se conoscete qualcuno che è già stressato nonostante l’anno sia appena iniziato, l’idea regalo perfetta per la Befana è un mini massaggiatore elettrico, che offre massaggi vibranti ed è ideale per il trattamento di schiena, collo, braccia e gambe. Le sue dimensioni contenute permettono di portarlo comodamente ovunque, per una breve pausa relax a casa, in ufficio o in viaggio. Infine, la comoda luce a LED permette di utilizzarlo anche di sera senza dover accendere la luce.

Bastone per i selfie 3 in 1

Il bastone per i selfie è diventato ormai uno strumento indispensabile per scattare foto di gruppo o in viaggio, e quello che vi proponiamo ha una marcia in più: può fungere anche da treppiede portatile, mentre la testa rotante di 270° consente di regolare facilmente l’angolazione per immortalare momenti da ogni prospettiva. Inoltre, è incluso anche un comodo otturatore remoto Bluetooth da connettere col proprio dispositivo per premere l’otturatore fino a 10 metri di distanza.

Caricabatterie a doppia porta

Rimaniamo nel mondo degli smartphone con un oggetto ancor più indispensabile e che rappresenta un regalo fantastico dato che periodicamente viene perso o rotto: il caricabatterie. Per soli 11,89€ potrete acquistarne uno a doppia porta, con cui caricare contemporaneamente due dispositivi sfruttando la tecnologia di ricarica rapida. L’articolo è compatibile con la maggior parte degli smartphone sul mercato, come iPhone e Samsung, oltre ad altoparlanti Bluetooth, tablet, e-book, auricolari e molto altro.

Cappello Bluetooth

Chiudiamo la lista delle idee regalo per la Befana con un dono originale e utilissimo, ovvero un cappello Bluetooth perfetto per le giornate invernali che stiamo passando. Il berretto composto in morbida maglia permette infatti di tenere la testa al caldo, e al contempo ascoltare musica senza dover indossare auricolari tramite l’altoparlante in stereo integrato e il pannello di controllo che consente di gestire la riproduzione dei brani. La batteria ricaricabile attraverso cavo USB fornisce dalle 6 alle 8 ore di ascolto, rappresentando la soluzione perfetta durante la corsa, lo sci, l’escursionismo o semplicemente durante le passeggiate con il cane.

