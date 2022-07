Ultimo giorno dell’Amazon Prime Day, uno dei periodi più convenienti dell’anno per acquistare qualsiasi tipologia di prodotto online, per la casa, per la cura persona e ovviamente anche l’immancabile tech in ogni sua declinazione. L’edizione dei questo luglio è ufficialmente in corso, partita ieri con degli sconti da capogiro e attiva solo fino alla fine di oggi, riuscendo a proporvi oltre 1 milione di super offerte. Se state cercando cosmetici e trattamenti per il viso e il corpo, potrete decidere tra numerose opzioni e a dei prezzi davvero imbattibili: da Garnier e L’L’Oréal Paris fino a CeraVe e molto altro ancora, i prodotti a vostra disposizione sono moltissimi.

Dunque, dato che stiamo parlando di promozioni particolarmente valide sole per questi 2 giorni di super sconti, vi consigliamo di acquistare il prodotto perfetto per voi il prima possibile dato che non sappiamo quante siano le unità disponibili per il Prime Day.

L’Oréal Paris Siero Contorno Occhi Revitalift Filler

Questo siero anti-età per il contorno occhi è l’ideale per rimpolpare le rughe e ridurre le occhiaie, donando al vostro sguardo un aspetto più giovane e rughe levigate in sole 2 settimane (come dimostrato da un test clinico su 81 donne). Questo trattamento permette di rimuovere segni di stanchezza attenuati e rende il vostro sguardo più aperto e radioso. Potrete usare l’applicatore massaggiando delicatamente sulla zona contorno occhi per qualche secondo e lasciare assorbire. Si tratta di un innovativo applicatore pieghevole triplo roller per un massaggio dell’area contorno occhi ed effetto rinfrescante istantaneo con formula arricchita dal 1,5% in più di acido ialuronico e 1% di caffeina.

L’Oréal Paris Crema Viso Giorno Age Perfect Golden Age

Si tratta di un’ottima crema giorno anti-età per fortificare, ravvivare e prevenire il rilassamento della pelle del viso per una cute immediatamente idratata, rosea e distesa senza effetto tensore. La formula è arricchita con Pro-Calcium, un ingrediente dalle proprietà fortificanti per donare sostanza e densità alla pelle, affiancato a estratti di Peonia Imperiale e radice d’Iris per ridonare alla pelle il suo colore naturale. L’applicazione quotidiana sul viso va effettuata con movimenti circolari per un migliore assorbimento, evitando la delicata zona del contorno occhi.

Collistar Acqua Superabbronzante

Questa lozione Collistar, ideale per pelli secche o miste, è perfetta se state cercando un articolo in grado di nutrire in profondità la vostra pelle e stimolare la melanina in maniera omogenea, per ottenere un’abbronzatura eccezionale. Potrete usarla come una vera e propria doccia idratante e rinfrescante, adatta in condizioni di sole molto intenso oppure quando non avete la possibilità di fare la doccia dopo i bagni in mare, per rendere donare nuovamente elasticità alla vostra pelle.

Garnier Siero Vitamina C Anti-Macchie

Garnier Siero Anti-Macchie concentrato composto dal 3,5% di principi attivi dermatologici di Vitamina C, Niacinamide e Acido Salicilico, in grado di contrastare le macchie scure della pelle rendendola luminosa e uniforme. Dopo 6 giorni le macchie scure della pelle sono visibilmente ridotte in dimensione e colore e in 46 le macchie scure vengono contrastate del 43%.

