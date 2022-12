Il Natale può essere l’occasione per cambiare un grande elettrodomestico come il frigorifero, soprattutto se si viene aiutati da tagli di prezzi importanti, come quelli pubblicati da Comet. Lo shop, infatti, propone fino al 31 dicembre, salvo esaurimento scorte, un modello side by side con uno sconto di ben 1.450 euro, dimezzando il prezzo originale di circa 3.000 euro.

Si tratta dell’ottimo e spettacolare LG Smart Multidoor InstaView Door-in-Door che, a seguito di questa offerta, potrete acquistare a 1.549,00€ invece di 2.999,00€. Un’occasione strepitosa, nonché imperdibile per chi si appresta a passare da un frigorifero combinato tradizionale a uno di tipo americano, con due ante e quattro aperture.

LG Smart Multidoor InstaView Door-in-Door porta a un livello superiore le tipiche caratteristiche di un frigorifero side by side, offrendo tantissimo spazio interno in una larghezza di 835 mm, inferiore rispetto ai classici frigoriferi multidoor, una misura che gli consente di adattarsi anche a cucine non molto grandi. Un elettrodomestico indicato quindi per chi necessita di conservare una grande quantità di alimenti, venendo in contro alle esigenze di un nucleo familiare numeroso.

Il design sofisticato di questo frigorifero si unisce al valore della tecnologia che, su questo modello LG, ce n’è davvero tanta, partendo dal compressore lineare Inverter garantito 10 anni fino al supporto al Wi-Fi e all’applicazione SmartThinQ, passando per gli scomparti e per le bocchette di ventilazione. Ogni componente è pensato per stare al passo con le capacità del frigorifero, mantenendo sempre la temperatura ideale per una corretta conservazione degli alimenti, che si traduce in cibi freschi più a lungo, a prescindere se gli scomparti vengano occupati interamente o solo in minima parte.

Alcuni ripiani di LG Smart Multidoor InstaView Door-in-Door possono essere ripiegati su se stessi, aumentando lo spazio in altezza, facendo largo a eventuali bottiglie e contenitori alti. Ciò testimonia come questo frigorifero metta in risalto le esigenze in termini di spazio senza tralasciare la tecnologia moderna. Come detto, infatti, potrete modificare le impostazioni dell’elettrodomestico anche da remoto con il vostro smartphone o tablet.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Comet dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

