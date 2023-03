La primavera è finalmente alle porte e con essa arriva la voglia di riportare nuova vita al proprio spazio esterno. Per farlo però correttamente, e soprattutto con la massima comodità, serviranno gli attrezzi giusti. Se ve ne mancano alcuni o volete sostituirli perché troppo usurati, lo store ManoMano ha messo a disposizione delle ottime offerte a tema.

L’iniziativa vi consentirà quindi di risparmiare cifre piccole, ma comunque rilevanti, su accessori come portapiante e ripiani per quest’ultime, per arrivare a risparmiare somme considerevoli qualora foste interessati ad attrezzi pesanti come motoseghe e trivelle, per non parlare poi di eventuali arredi da giardino, con tante soluzioni che permettono alla vostra zona verde di essere più accogliente e funzionale.

Parliamo dunque di offerte che si muovono a 360°, dandovi l’opportunità di accogliere la primavera con stile e comodità, rendendo il vostro giardino o la vostra terrazza il luogo ideale per rilassarsi e trascorrere del tempo all’aria aperta. Se con la crescita di fiori e piante avevate pensato a uno scaffale elegante in legno su cui appoggiare le piante, posizionabile sia all’interno che all’esterno, allora vi piacerà questa proposta di Outsunny con design a 4 livelli, acquistabile a soli 56,15€.

I 4 ripianti verticali, che si estendono anche in orizzontale in modo da fungere come decorazione per la terrazza, patio e ambienti domestici, consentono di appoggiare un numero considerevole di piante, riducendo l’ingombro sul pavimento. Ogni mensola supporta un carico massimo di 5 kg, mentre le dimensioni dell’intera struttura sono di 123 x 33 x 80 cm. Come detto, questo scaffale per piante lo si può mettere sia dentro che fuori, con lo spostamento che sarà facilitato da 4 pratiche ruote, di cui due con freno, cosicché eventuali soffiate di vento o tocchi accidentali non lo spostino.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina ufficiale dello store, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Vi informiamo poi che abbiamo creato diverse guide sempre a tema primavera, con consigli in merito ai prodotti più utili e bizzarri, pertanto vi invitiamo a visitare tutto quello che riguarda la pulizia di primavera nella nostra pagina dedicata.

