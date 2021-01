Bestseller Newton Compton al -20% sullo store Feltrinelli

Amanti della lettura non potete assolutamente perdervi l’ultima offerta del portale di Feltrinelli dove, per un periodo di tempo limitato, potrete risparmiare il 20% su migliaia di titoli pubblicati dalla casa editrice Newton Compton, ma affrettatevi perché questa promozione termina il 31 gennaio! Questa iniziativa si va ad affiancare alle altre già presenti sul portale, come quella che in queste ore vi permetterà di risparmiare il 45% con l’acquisto di 3 libri.

In questa particolare offerta troverete un gran numero di nuove ristampe dei grandi classici della letteratura rilegati in formato tascabile e con una rivisitazione della copertina che ritrae l’autore disegnato con uno stile particolare in una primo piano, come accade per Delitto e castigo di Dostowvskij oppure Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Nella selezione di titoli non mancano poi alcuni romanzi italiani, dai più classici di Pirandello fino ai più recenti racconti di Anna Premoli come È solo una storia d’amore o Ti prego lasciati odiare.

Gli appassionati del terrore e del thriller avranno invece la possibilità di recuperare tutte le storie del maestro H.P. Lovecraft in una raccolta che include grandissimi storie che ancora ispirano generazioni di sceneggiatori, ma se invece puntate a qualcosa di più “recente” troverete anche le trasposizioni letterarie di Giovani, carine e bugiarde, la nota serie TV Big Little Lies che si è conclusa recentemente e che narra le storie di 4 studentesse alle prese con un personaggio misterioso che conosce ogni loro più recondito segreto.

Avrete capito che i titoli di questa selezione proposta da Feltrinelli è così vasta che include una gran varietà di titoli, e per questo il nostro invito è come al solito quello di consultare quella che è l’intera selezione presente del portale. Detto questo, prima di lasciarvi alle offerte, vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di sconti o coupon, non c’è davvero posto migliore per trovarli dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping! Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!