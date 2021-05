Bici elettriche, super offerte da Geekbuying con spedizione dall’Europa

Dopo avervi messo al corrente di molteplici offerte relative a svariate categorie di prodotti, vogliamo ora arricchire ulteriormente la selezione di OfferteLabs segnalandovi gli interessanti sconti di Geekbuying dedicati alla mobilità elettrica, i cui protagonisti sono le tanto ambite biciclette elettriche, disponibili in gran quantità sul portale e con spedizione dall’Europa. Questo vuol dire che, oltre a risparmiare cifre rilevanti, riceverete il prodotto in tempi brevi, aspetto da non sottovalutare quando si tratta di portali come Geekbuying, che si basano tantissimo su soluzioni di origine cinese, ma valide e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Inoltre, è possibile trovare in offerta anche modelli top di gamma, come la Fafrees F7 Plus, una bicicletta elettrica in grado di raggiungere una velocità massima di ben 45 km/h, ben superiore rispetto alla media, e capace di farvi viaggiare fino a 100 km in modalità assistita, ovvero con l’aiuto delle vostre gambe. Secondo il produttore, coloro che preferiscono viaggiare nella modalità totalmente elettrica, affidando la spinta totalmente alla batteria della bicicletta, potranno fare circa 40-50km, che sono risultati ai vertici della categoria.

Normalmente, questo specifico modello ha un costo di ben 1.648,79€ ma può essere vostro a “soli” 1.236,59€, prezzo che però sarà valido solo per pochissimi giorni, cosi come tantissime altre soluzioni simili. Detto ciò, la Fafrees F7 Plus vanta un rapporto a 7 marcie e un telaio in lega di alluminio, nonché pneumatici in grado di adattarsi a qualsiasi terreno, facendo sì che questa sia la bicicletta elettrica perfetta per coloro che intendono usarla sia nelle strade urbane che di montagna. Comoda, pieghevole e resistente, la Fafrees F7 Plus vanta infine un sistema frenante molto efficiente, con freni a disco in grado di assicurarvi un’ottima sicurezza durante i viaggi

Ovviamente, questa è solo una delle tante offerte presenti su Geekbuying dedicate alla mobilità elettrica, quindi il nostro consiglio è quello visitare la pagina promozione e, se possibile, in tempi brevi dal momento che molte offerte scadranno nel giro di pochi giorni. Prima di proseguire, ricordatevi infine di iscrivervi sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

