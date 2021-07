Bicicletta elettrica Nilox J1 scontata di 200€ su Mediaworld

Se avete seguito le nostre pubblicazioni, avrete notato come in questa prima parte di luglio ci siano state già numerose e ottime occasioni di acquisto relative ai prodotti da portare in vacanza e non solo. Tutto questo grazie anche a portali come Mediaworld che, al netto dell’arrivo dell’estate, si sta ancora proponendo come uno dei punti di riferimento per chi deve acquistare tanti ottimi dispositivi a prezzi scontatissimi, tra cui non mancano opzioni come le classiche smart TV, gli smartphone, vari elettrodomestici e, come nel caso di oggi, anche ottime soluzioni di mobilità elettrica a prezzi competitivi.

Per questo martedì, infatti, Mediaworld si sta proponendo alla nostra attenzione con articoli come biciclette elettriche proposte a prezzi molto vantaggiosi tra cui, in particolare, vi segnaliamo la Nilox J1, che passa da 699,00€ a 499,00€, con un risparmio netto di ben 200 euro! Si tratta di un’ottima occasione, poiché parliamo di una e-Bike davvero molto valida, nonché tra le migliori che potete acquistare in questa fascia di prezzo, perfetta per l’estate, e che vi permetterà di spostarvi in città in modo ecologico e sicuro.

Pratica e resistente, la bici elettrica Nilox J1 è una soluzione moderna e tecnologicamente all’avanguardia, a dir poco perfetta per chi cerca un mezzo che permetta tanto di muoversi attraverso la “classica pedalata” tanto chi ha bisogno di maggiore velocità, pur volendo un mezzo assolutamente green, grazie alle 6 modalità assistite, supportate da un motore da 250W, che mette in funzione la batteria da 36V e 6Ah, la quale si ricarica in soli 3 ore e che vi permetterà di raggiungere una velocità massima di 25 km/h e un’autonomia fino a 25km.

Pieghevole e dal peso inferiore ai 20kg, la Nilox J1 vanta ruote da 20 pollici e un telaio completamente in acciaio, senza contare il comodissimo cesto anteriore, così come il porta pacchi posteriore, così che possiate utilizzare la bici anche per faccende o commissioni, come la tipica spesa quotidiana.

Ciò detto, vi rimandiamo alla nostra selezione di prodotti consigliati tra le varie offerte Mediaworld anche se, come immaginerete, le proposte del portale sono ben più numerose, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di visitare anche la pagina dedicata a tutte le offerte in corso, così che possiate acquistare il prodotto che più si confà alle vostre necessità.

