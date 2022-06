L’estate è ufficialmente arrivata, e rappresenta il periodo perfetto per poter andare al mare, in montagna oppure in un parco tematico. Infatti, con l’arrivo della stagione bella è normale avere una scelta piuttosto ampia di soluzioni pensate per il grande pubblico. In questo articolo, abbiamo pensato di proporvi una nuova ed interessante promozione di Aquafan che, grazie al proprio store online, permette di acquistare biglietti per accedere al parco acquatico con prezzi sbalorditivi.

Prima di passare all’offerta, è doveroso descrivere come si compone Aquafan. Ebbene, al suo interno è possibile trovare ben 14 scivoli rivolto ad un pubblico di maggiorenni, tra i quali spicca il Black Hole, vale a dire uno scivolo lungo più di 200 metri, e il cosiddetto Extreme River, ossia una discesa su parete fortemente inclinata.

Chiaramente, questo parco offre anche una zona per i più piccoli, con tre piscine con scivoli (l’altezza dell’acqua è di 50 centimetri). Tra le attrazioni più importanti di questo settore troviamo il Focus Junior Beach, in cui si trova l’Arca di Noè, che a sua volta si compone di quattro scivoli preceduti da un’arrampicata. Non mancano anche i scivoli per i “piccolissimi”, studiati appositamente per la loro sicurezza.

La promozione indetta da Aquafan permette agli interessati di abbattere i prezzi dei biglietti con uno sconto fino al 24%, in base alla soluzione scelta. Infatti, esistono diverse tipologie di accesso, che si possono meglio adattare alle esigenze e, soprattutto, al budget di una famiglia, di una coppia di innamorati e di un gruppo di amici.

Per poter visionare i pacchetti disponibili, vi consigliamo di visionare la pagina ufficiale, al seguente indirizzo, e di selezionare quella più consona ai vostri desideri.

