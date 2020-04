BioShock Collection e tanti altri titoli 2K nel nuovo bundle di Humble Bundle

Humble Bundle ha lanciato nelle ultime ore un bundle colmo di titoli di grandissimo interesse, comprendente anche videogiochi dal calibro di BioShock: The Collection, XCOM: Enemy Unknown Complete Edition e Borderlands: The Handsome Collection. Il bundle, che prende il nome completo di 2K’s Game Together Bundle, è come sempre disponibile in vari scaglioni di prezzo a partire da un euro, in modo tale da concedere a tutti la possibilità di accaparrarsi anche solo una piccola parte di esso. Questa ricca collection sarà disponibile per altri 13 giorni: se siete quindi interessati a farlo vostro il nostro consiglio è quindi quello di fare decisamente in fretta.

Pagando almeno un euro si otterrà:

The Darkness 2

Sid Meiers’s Pirates!

Carnival Games VR

Spec Ops: The Line

Pagando almeno 10,83 euro, cifra variabile in base al prezzo medio d’acquisto del bundle, si otterranno inoltre:

The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR

BioShock: The Collection

Sid Meier’s Civilization III: Complete

NBA 2K Playgrounds 2

Pagando infine almeno 18,50 euro oltre ai precedenti titoli si otterranno anche:

NBA 2K20

WWE 2K20

XCOM: Enemy Unknown Complete Edition

Borderlands Game of the Year Enhanced

Borderlands: The Handsome Collection

Parte dei proventi raccolti da Humble Bundle con l’Humble 2K’s Game Together Bundle verranno devoluti in carità a International Medical Corps. Un’ottima promozione, quindi, che ci permette sia di ottenere diversi interessantissimi giochi che, al contempo, di fare anche del bene.

» Clicca qui acquistare il Humble 2K’s Game Together Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

