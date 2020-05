BioShock: The Collection a soli 8,99 € su IndieGala!

Ci sono delle saghe che rimangono nell’immaginario comune a lungo e che necessitano assolutamente di essere giocate da qualsivoglia giocatore. Tra di esse possiamo sicuramente annoverare i vari BioShock, con la saga nata da Ken Levine che è ora in offerta in un unico pacchetto a soli 8.99 euro su IndieGala. Un prezzo irrisorio per dei veri e propri pezzi di storia videoludica, capaci di intrattenere tanto sul piano ludico che su quello narrativo. Se stavate aspettando l’occasione giusta per gettarvi a Rapture questo è decisamente il momento giusto!

BioShock: The Collection contiene tutti i tre capitoli della celebre saga e rappresenta quindi l’esperienza onnicomprensiva per tutti coloro che vogliono immergersi nella saga e scoprire i misteri di Rapture e Columbia. A rendere il tutto più interessante è inoltre l’inclusione in tale collezione di tutti i contenuti aggiuntivi single-player ad oggi usciti per i tre titoli, compresi gli apprezzatissimi DLC di BioShock Infinite come i due Burial at Sea. Assolutamente un’ottima occasione, quindi, per recuperare questa interessantissima serie nella sua interezza ad un prezzo super.

BioShock The Collection è attualmente disponibile con ben l’83% di sconto su IndieGala ed è quindi acquistabile sul celebre store a soli 8.99 euro. Nel caso siate interessati a fare vostro il titolo il nostro consiglio è però quello di fare assolutamente presto: l’offerta per la collection non durerà all’infinito e tale prezzo sarà infatti valido fino ad esaurimento scorte o, alternativamente, per poco più di tre giorni. Se volete recuperare l’intera esperienza di BioShock potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui per acquistare BioShock: The Collection a prezzo scontato «

