ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

Se siete soliti non disprezzare un bicchierino di alcol a fine pasto e magari siete a corto di bottiglie, vi informiamo che tra le numerose offerte Amazon ci sono anche quelle dedicate a birra, vino e superalcolici. Gli sconti attuali raggiungono il 30% e coinvolgono ogni genere di bottiglie in grado di soddisfare i vostri palati.

Come detto, queste offerte sono ottime per gli amanti di questo genere di bevande, le quali hanno persino un effetto benefico sui processi digestivi, dal momento che stimolano l’appetito e aumentano le secrezioni gastriche, preparando lo stomaco ad accogliere e digerire il cibo. La raccolta articoli di Amazon è molto ampia e tiene conto delle migliori marche, sia italiane che estere. Tra le tante proposte lasciateci consigliare il Sant’Orsola Prosecco D.O.C. Millesimato Luxury, il cui pacco contenente 6 bottiglie da 750ml viene proposto a soli 28,50€.

Dal gusto secco e fruttato, il Sant’Orsola Prosecco D.O.C. Millesimato Luxury è perfetto se abbinato all’aperitivo, al pesce e ai crostacei. L’elegante confezione colorata e trasparente lo rende inoltre unico e inconfondibile, esprimendo i valori dell’Italia. Ottimo per voi stessi o come idea regalo, proprio come il Martell Cognac, le cui note eleganti e fresche lo rendono ideale per ogni occasione. Il ribasso del 30% vi consentirà di acquistarlo a soli 20,31€, un prezzo davvero basso per una bottiglia di distillato di questa portata.

