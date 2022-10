ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

Come saprete, la prossima settimana, ovvero i giorni 11 e 12 ottobre, su Amazon prenderanno il via le offerte del nuovo Prime Day autunnale con sconti che, quasi certamente, risulteranno a dir poco imperdibili per i tanti iscritti al servizio premium di Amazon.

Nel mentre, si potrebbe pensare che il portale abbia tirato i temi in barca, attendendo i fatidici giorni per dare il meglio di sé, tuttavia lo store è invece pronto a stupirci nonostante tutto, proponendo offerte davvero ottime, con tante categorie merceologiche in forte sconto.

La sorpresa di questa settimana, indubbiamente, è l’ottimo giro di sconti che il portale sta proponendo su prodotti come alcolici e superalcolici, oggi venduti da Amazon a prezzi davvero interessanti, e con sconti su birre, vini e non solo, che possono arrivare anche a tagliare il 40%!

Un esempio è l’ottimo whisky giapponese Kamiki Sakura Wood, che dal prezzo originale di 70,00€, è oggi in sconto a 59,50€, con uno sconto del 15%, ovvero di poco più di 10 euro. Un prezzo ottimo per questo blended giapponese a dir poco unico che, dopo un invecchiamento in botti di rovere, subisce un doppio affinamento: prima in botti di cedro e poi in botti di ciliegio, da cui il nome “Sakura Wood” (letteralmente: legno di ciliegio).

Questa lavorazione conferisce al Kamiki Sakura Wood un colore ambrato, con profumi di legno e spezie, e lievi sentori di vaniglia, ed un sapore intenso di vaniglia e cannella, con note che spaziano dal cioccolato alla ciliegia.

Si tratta di un whisky persistente e mellifluo, con una leggerissima nota di menta sul finale, contraddistinto da un bouquet raffinato e penetrante, che rende il Kamiki Sakura Wood unico nel suo genere, anche nel ricco, ed ormai rinomato, panorama di whisky giapponesi.

