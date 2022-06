ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

In occasione dell’estate, e del ritorno al relax, ma soprattutto ai barbecue ed alle feste con gli amici, Amazon si sta proponendo con una ricchissima selezione di birre, vini e altri alcolici, con etichette che provengono dal meglio del meglio della produzione europea e mondiale, e con prezzi, che, francamente, potreste trovare solo su prodotti di qualità molto inferiore a prezzi da discount.

Stiamo parlando davvero di alcune delle migliori bottiglie in circolazione, con una scelta tanto ampia e variegata da permettervi di fare scorta in vista delle serate in compagnia o, perché no, del prossimo party in giardino.

Il bello è che ad essere variegati non solo sono i prodotti, ma anche gli sconti, che possono facilmente superare anche il 35% rispetto al prezzo proposto, anche su prodotti non proprio a buon mercato e, per questo, decisamente convenienti grazie a questa promozione!

Un esempio da tenere d’occhio, se non proprio da mettere subito nel carrello, è l’ottimo Bombay Sapphire Premium Cru, venduto oggi con uno sconto del 16%, ovvero a soli 26,69€ in virtù degli originali 31,90€. Un prezzo davvero ottimo, difficile da rintracciare anche nei supermercati, soprattutto considerando che non parliamo della classica versione di un gin, il cui nome è scolpito negli annali della bartendery, ma una versione nuova, da poco sul mercato, infusi del profumo dei pregiati agrumi della Murcia.

Fresco e fruttato, il Bombay Sapphire Premium Cru è un gin ideale per la preparazione di cocktail rinfrescanti e dal sapore estivo, complice la bontà ed il profumo dei dei suoi agrumi, che esaltano la degustazione del distillato, arricchendo il palato con sentori di arancia e mandarino.

Ovviamente, il Bombay Sapphire Premium Cru non è l’unico prodotto in sconto in questa promo e, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, così che possiate rintracciare la bottiglia o il distillato che meglio si adatta ai vostri gusti! Per questo, vi suggeriamo di visitare quanto prima la pagina dedicata alla promo, così da completare il vostro acquisto prima che esso subisca un possibile rincaro.

