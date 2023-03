ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

Manca ormai pochissimo alla conclusione di queste Offerte di Primavera by Amazon ma, c’è da ammetterlo, gli sconti propostici dalla piattaforma non ci hanno lasciato delusi, vista non solo la grande quantità di prodotti, ma anche la qualità generale delle offerte proposte.

Ebbene, dopo le tante segnalazioni relative ad elettrodomestici e affini, vi segnaliamo ora quella che è la nuova tornata promozionale che Amazon sta dedicando a birre, vini e tantissimi e diversi distillati, con una selezione sia nazionale che internazionale di prodotti, e prezzi che, francamente, fatichereste a trovare persino in un discount! La qualità è infatti altissima, ma i prezzi proposti sono davvero molto convenienti, il che potrebbe suggerirvi di fare incetta di acquisti, specie considerando le ormai impellenti festività pasquali.

Le proposte, come immaginabile, sono numerosissime, e spaziano dalle scorte di birra, anche con etichette commerciali e ben note, come ad esempio Leffe o Kozel, siano ad opzioni decisamente più raffinate, se non proprio “chic”, e ideali anche come trovata per un regalo da fare… o da farsi.

Il nostro suggerimento, ad esempio, è quello di dare un’occhiata a questo splendido box regalo del celebre gin The Illusionist che, al prezzo di appena 54,99€, vi permetterà di portarvi a casa non solo un’ottima bottiglia di gin di qualità, ma anche una splendida coppia di bicchieri, il tutto impreziosito da uno splendido box.

Famoso per la sua “unicità”, il gin The Illusionist è prodotto in Germania ed è contraddistinto da una particolare tonalità blu, conferita dall’infusione di un fiore segreto, accuratamente tenuto nascosto assieme all’intra ricetta della casa madre. Si tratta di un gin con botaniche appaganti, ottenute da un mix di oltre 15 ingredienti biologici, ed il suo è un sapore moscato, quasi di frutta secca, in cui si innestano elementi piacevolmente agrumati.

Altra particolarità di questo gin, è che ogni bottiglia prodotta è numerata in base alla data di distillazione, come un buon whisky, tanto che – pare – alcune note del sapore complessivo varino di anno in anno.

Ovviamente, questa splendida confezione di gin è comunque solo una delle tante (ed ottime) offerte che Amazon ci sta proponendo in ambito enogastonomico e, per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare la pagina che il portale sta dedicando a queste offerte, così che possiate consultare tutti i prodotti in sconto. Allo stesso modo, vi suggeriamo di tenere sempre sotto controllo anche la pagina che Amazon sta dedicando alle sue offerte di Primavera, così da restare aggiornatissimi su tutte, ma proprio tutte, le offerte di questi giorni.

