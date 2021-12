Bissell Icon: scopa elettrica senza fili TOP, scontata del 57%! Che regalo!

Anche se non manca poi molto al Natale, grazie ad Amazon avrete ancora la possibilità di acquistare i vostri ultimi regali, con la garanzia di riceverli a casa in tempo per poterli mettere sotto l’albero. Un’occasione ottima per tutti i ritardatari lì fuori che, grazie alle Offerte di Natale Amazon, avranno ancora qualche possibilità di completare le proprie strenne natalizie.

I prodotti, del resto, non mancano, e possono facilmente accontentare tutti, come è il caso dell’imperdibile promozione di oggi che, grazie ad uno sconto del 57%, vi permetterà di portarvi a casa la splendida scopa elettrica senza fili Bissell Icon 21V che, in questo modo, pagherete solo 149,99€, contro gli originali 349,99€, per un risparmio netto di 200 euro!

Funzionale ed elegante la scopa elettrica senza fili Bissell Icon 21V è dotata di un motore digitale ad alta potenza che, in accoppiata con la sua performante batteria al litio, garantisce fino ad un massimo di 50 minuti di aspirazione senza interruzioni, il tutto – ovviamente – con la comodità di movimento tipica dei dispositivi senza fili.

Equipaggiata con una una spazzola rotante dalle setole rigide, la Bissell Icon 21V è l’ideale per qualsiasi circostanza, risultando una scelta utile anche per chi, ad esempio, ha in casa animali e deve fare i conti con peli lunghi o corti, oltre che con i grovigli di polvere.

Facilissima da svuotare, la Bissell Icon 21V dispone persino di un sistema apposito per la cattura degli allergeni, lo “SmartSeal”, che sigilla ed intrappola anche le più piccole particelle di polveri sottili e allergeni nell’aspirapolvere, risultando un acquisto ottimale per chi soffre di allergie a polvere, acari e simili, o anche ai pollini, che nella prossima primavera torneranno ad infestare l’aria, ed anche le nostre case.

Leggera e poco ingombrante, la Bissell Icon 21V si ricarica si ripone comodamente sul suo supporto a muro e, potendola ricevere entro Natale, costituisce senza alcun dubbio un’idea regalo di assoluto pregio, specie considerando i 200€ di sconto proposti dal portale!

Insomma, parliamo dell’ennesimo affare Amazon che, per altro, è comunque solo un esempio dell’ampia gamma di sconti che troverete sul portale e, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte dello store, consultabili tramite l’apposita pagina dedicata alle Offerte di Natale.

