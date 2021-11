Black Friday 2021: 10 prodotti top di gamma che non puoi perdere!

Il Black Friday 2021 è qui! In perfetta continuità con quanto accaduto in queste settimane, quest’oggi Amazon ha messo in sconto diversi prodotti interessanti, con prodotti che spaziano in ogni categoria e spesso comprendono anche prodotti di brand blasonati e top di gamma.

Le offerte, a tal proposito, sono veramente allettanti e superano in certi casi anche il 60% di sconto! Un ottimo esempio è il Sony BRAVIA KD-85X85JP, che dai 2.799,00€ richiesti in origine, si attesa sui 1.999,00€, oltre 1.000,00€ di sconto! Oppure, in assoluto tra i prodotti più interessanti che vi suggeriamo all’interno di questo articolo, Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSae, ora a soli 231,99€!

Venendovi incontro, abbiamo pensato di stilare per voi una lista di prodotti top di gamma che non mancheremo di aggiornare con nuove proposte e prezzi, quindi non dimenticate di ripassare!

Apple AirPods Pro

Questi auricolari Bluetooth, completamente sprovvisti di cavi, sono un toccasana per chi è solito ricevere chiamate mentre è al volante o per chi, invece, molto semplicemente ha bisogno di un device che gli permetta di evitare cavi chilometrici durante la visione di Film e Serie TV attraverso la propria Smart TV, considerando che i vari ingressi jack e USB sono riposti nella parte posteriore del televisore. A concludere, un design pulito e leggero, che assicura un aspetto gradevole e un peso pressoché nullo.

Huawei MateBook X Pro

Huawei MateBook X pro vanta un display full-view a risoluzione 2K e rapporto d’aspetto 3:2. A supporto di tale schermo c’è una buona elettronica e un peso sufficientemente ridotto al punto da consentire un ottimo trasporto ed un utilizzo esterno. Il Matebook è infatti equipaggiato con un processore Intel i7-1165G7, 16 GB di memoria RAM, SSD da 1 TB, Intel Iris Xe Graphics e Win 10 Home. Componenti indicate per un utilizzo scolastico e lavorativo, oltre che per navigare in totale efficienza!

Sabrent SSD Interno da 1TB

Diciamoci la verità: lo spazio non è mai sufficiente! Tra varie applicazioni, foto, video e videogiochi, lo spazio di archiviazione previsto dal nostro computer al momento dell’acquisto non basta, e occorre espandere la memoria per continuare ad installare altri software e applicazioni. A tal proposito suggeriamo l’SSD di Sabrent, perfetto per interfacce M.2 NVMe PCIe Gen4 x4 e con capienza massima di 1TB. Dovesse servire per la vostra console, sappiate che è anche compatibile con PlayStation 5!

LG 32GP850 UltraGear

Tra i più completi monitor da gaming in assoluto, merito delle tante caratteristiche che supporta, le quali vengono incontro ai giocatori più esigenti. Nello specifico, parliamo della presenza di G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium, 180Hz e un tempo di risposta pari a 1ms! Chiaramente, anche la qualità video riesce a farsi apprezzare: la risoluzione massima dello schermo è 2560x1440p e l’HDR 10 è supportato, lo standard ideale per il gaming. Insomma, se cercate un buon monitor da gaming, lo avete trovato.

Sony Bravia KD-85X85JP

Un TV next-gen perfetto ed enorme. La versione da 85″, infatti, ha subito un folle sconto in queste ore, più di 1.000,00€ di risparmio, per una smart tv completa di tutto il necessario anche per la fruizione di diversi contenuti multimediali, quali film e serie tv. Equipaggiata con il sistema operativo Google TV, permette infatti l’accesso alle migliori app di streaming video. Come accennato, è anche una TV da gaming, quindi pieno supporto con PlayStation 5, 4K a 120Hz e HDR!

Ecovacs Deebot T9+

Fare le pulizie porta via un sacco di tempo, è risaputo. Una buona strumentazione, però, un device in grado di farle al meglio, può ridurre drasticamente le ore e i minuti che solitamente investiamo. A tal proposito, in aiuto, c’è ECOVACS DEEBOT T9+ che, partendo da funzioni basilari come spolverare, è utile in realtà anche per la rimozione di liquidi sparsi per il pavimento, cibi vari e molto altro! Così facendo, lo potrete utilizzare per ogni evenienza, e grazie al sistema che permette al dispositivo di raggiungere anche gli angoli e gli spazi più stretti, persino in tutte le stanze, dal bagno alla cucina!

Oral-B iO 9s Go Electric

Oral-B iO Go Electric è uno spazzolino davvero high-tech! La tecnologia magnetica iO assicura la migliore pulizia orale, oltre che un’esperienza di spazzolamento delicata e professionale. La testina rotonda dello spazzolino Oral-B, inoltre, riesce a raggiungere e a spazzolare per bene ogni singolo angolo della bocca. A supporto, infine, un display interattivo e ben 7 modalità di utilizzo: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante, Nettalingua, Denti ultra sensibili!

Panasonic DMR-UBT1EC-K

Quando si parla di fruizione video, in particolare di cinema e serie tv, il nome Panasonic salta sempre fuori, considerato il glorioso passato della compagnia e la fedeltà di visione che assicura. A tal proposito, se siete dei cinefili incalliti, non potrete fare a meno di questo lettore Ultra HD di fascia altissima, il quale assicura un’esperienza 4K, HDR e Dolby Atmos. Meglio di così, proprio non è possibile: massima immersione sia audio che video.

Razer Iskur Sedia Da Gaming

Siete soliti passare diverse ore davanti ai vostri videogiochi preferiti? Avrete sicuramente bisogno di una comoda sedia da gaming, così da rilassare il corpo durante le sessioni più concitate! Razer Iskur, a tal proposito, è un prodotto molto indicato, il quale assicura una buona postura e una qualità costruttiva di alto livello, come si evince dai braccioli e dal cuscinetto lombare posto nello schienale.

OnePlus 9 Pro 5G

OnePlus 9 Pro 5G è uno smartphone formidabile. Caratterizzato da una fotocamera principale da 48MP, Ultra-Grandangolare da 50MP, riesce a scattare delle foto perfette! Un vero toccasana per chi è solito lavorare sui social network, oppure fare dei video in 8K + 4K 120 fps slow-motion. Il Display, inoltre, Fluid 2.0 da 6.7″ Smart AMOLED con tecnologia LTPO, assicura un’esperienza davvero di gran livello!

