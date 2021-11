Black Friday 2021: le migliori offerte su SSD e Hard Disk

Ora che Amazon ha deciso di pubblicare il vero e proprio Black Friday, il numero di offerte disponibili è aumentato in modo esponenziale e la scontistica non poteva non coinvolgere anche gli SSD e Hard Disk, visto che sono componenti essenziali per il corretto funzionamento del computer.

Se avete bisogno di maggior memoria o di un componente capace di aumentare le prestazioni del vostro PC, allora non potete lasciarvi sfuggire queste occasioni, dal momento che le offerte raggiugono percentuali elevate anche su questa categoria di prodotti.

Come anticipato, in questa sede concentreremo le nostre energie per mettere alla luce quelle che sono le migliori occasioni di acquisto relative alle varie tipologie di memorie, tenendo in considerazione i già citati SSD e Hard Disk ma anche svariati dispositivi di archiviazione portatili. Come al solito, troverete la lista completa delle migliori offerte in calce, mentre in questo punto dell’articolo vi segnaliamo il WD My Passport, che non è altro che un SSD portatile ma dalle prestazioni paragonabili ad un modello fisso/interno.

Il Black Friday 2021 ha fatto sì che il WD My Passport venisse proposto al prezzo più basso di sempre. In particolare, stiamo parlando della variante da 1TB, la quale è passata dagli originali 259,99€ a soli 114,99€. Un prezzo più che dimezzato, che rende questa una delle migliori occasioni d’acquisto per chi cerca una soluzione che gli consenta di salvare un quantitativo enorme di dati e documenti in un dispositivo sicuro, resistente e veloce.

Oltre a prestazioni ai vertici della categoria, garantite dalla tecnologia NVMe, il WD My Passport include l’accesso ad un software per la massima protezione dei dati, assicurata dall’inserimento della password e dalla crittografia a 256 bit. Potrete fare, inoltre, il backup di tutti i vostri dati nel cloud ed è pienamente compatibile anche con i Chromebook. In parole povere, con il WD My Passport sarà come avere una sensazione di sicurezza costante.

