Black Friday 2021, quando si terrà e come prepararsi

Manca ancora un bel po’ al Black Friday 2021, tant’è che ancora si sa poco o niente di quelle che saranno le iniziative che, certamente, fioccheranno in rete. Eppure, giacché il mese di settembre è cominciato davvero col botto, grazie soprattutto ad iniziative come le “Offerte di settembre” di Amazon, è ovvio che l’attesa sia già alle stesse, anche al netto dei due mesi abbondanti che ci separano dalle date dell’evento.

Quando si terrà il Black Friday 2021?

Da calendario, il Black Friday 2021 si terrà venerdì 26 novembre, ovvero il venerdì che tradizionalmente segue la festività americana del Giorno del Ringraziamento. Come saprete, anche se il Giorno del ringraziamento è una festa tipica della cultura statunitense, nel corso degli ultimi anno la “moda” del Black Friday ha spopolato in tutto il mondo, complice tanto l’eccitazione per quello che è, quasi certamente, il momento con i saldi tech più importanti dell’anno, sia perché esso cade in un periodo davvero importante per il mondo dello shopping, ovvero quello che precede il Natale, ed i tradizionali regali.

Sussistono, tuttavia, differenze importanti tra il Black Friday americano e quello degli altri paesi del mondo, come ad esempio il nostro. Pandemia permettendo, infatti, il Black Friday americano è generalmente vincolato ai negozi fisici di grandi e piccole catene, e rappresenta anche un momento per questi ultimi di svuotare i propri magazzini in vista dei prodotti di nuova uscita. Per buona parte del resto del mondo, invece, il Black Friday è vincolato quasi esclusivamente alle vendite online, tanto che esso è diventato una delle punte di diamante di portali come Amazon. In Italia, in particolare, il Black Friday è “tradizionalmente” legato al mercato delle vendite online, anche se non mancano timidi tentaivi, da parte di molte catene dell’elettronica, di proporsi anche con grossi sconti nei loro negozi fisici. In ogni caso, è ovvio che i veri protagonisti siano i principali shop online, in cui generalmente si distinguono, in termini di sconti e proposte, i seguenti nomi:

Quando si terrà il Cyber Monday 2021?

Successivamente al weekend del Black Friday c’è sempre il cosiddetto Cyber Monday, praticamente l’ultimo evento dell’anno dedicato agli sconti (non contano, del resto, le iniziative che i singoli store dedicano al Natale), e generalmente dedicato ai soli ai prodotti tecnologici. Inoltre, laddove il Black Friday ha una durata minima di 3 giorni (venerdì-domenica), il Cyber Monday dura invece una sola giornata anche se, va detto, per ambo le iniziative la durata è a totale discrezione dei singoli store, con alcuni, tipo Amazon, che dedicano addirittura intere settimane ad entrambi gli eventi. Dunque, come ogni anno, il Cyber Monday si terrà nel lunedì successivo al Black Friday, in questo caso il 29 novembre 2021.

Come prepararsi al Black Friday 2021?

Il Black Friday, si sa, è un momento dell’anno particolarmente caotico per ciò che concerne il ondo delle offerte, e può essere difficile orientarsi, ecco perché il primo consiglio che ci sentiamo di offrirvi è quello di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati agli sconti, attraverso i quali avrete la possibilità di restare aggiornati sulle occasioni da non perdere, tanto durante il Black Friday che nel resto dell’anno. I canali sono tematici, e sono dedicati alle offerte in generale, ai prodotti hardware & tech, all’abbigliamento ed ai prodotti per lo sport ed infine ai prodotti cinesi.

Ciò detto, vi suggeriamo anche di tenere d’occhio la nostra pagina dedicata al Black Friday che, come da tradizione, andrà progressivamente ad arricchirsi con le notizie relative all’evento, e con le prime occasioni da non perdere, provenienti dai vari shop della rete. Questo stesso articolo, inoltre, sarà un punto di riferimento fondamentale per le attività dei prossimi mesi, e provvederemo ad aggiornarlo tempestivamente in concomitanza delle informazioni che Amazon, come gli altri, rilasceranno in concomitanza di Black Friday, Cyber Monday ed anche in vista delle prime attività del Natale 2021. Questo perché vi garantiamo, come del resto è nostra abitudine, che noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi il meglio delle promozioni online del tanto atteso “venerdì nero” dello shopping, offrendovi quella che sarà la più massiccia ed importante copertura che la nostra Sezione Offerte vi abbia mai proposto, così da guidarvi nel modo migliore verso quelle che sono le occasioni imperdibili dell’evento.

Infine, come ultimo e fondamentale consiglio, vi suggeriamo caldamente di tenere d’occhio le pagine Amazon dedicate alle “Offerte del Giorno” ed alle “Offerte Lampo”, punti nevralgici della proposta del portale, ed attraverso cui Amazon proporrà una marea di sconti, anche nei giorni immediatamente precedenti all’evento.

Quali sono le offerte Amazon già attive per il Black Friday 2021?

Per quanto riguarda le offerte in sé, è importante sapere che Amazon non si limita, come molti portali, ad offrire sconti nel solo weekend “nero” relativo al Black Friday, ma che anzi il portale, già da tempo, investe un minimo di 7 giorni nella proposta di sconti da capogiro, arrivando a coprire anche periodi molto più lunghi, come è accaduto ad esempio nel corso del 2020, quando al Black Friday, Amazon aveva dedicato non una settimana, ma l’intero mese di novembre!

Ciò detto, ribadiamo che vi terremo costantemente aggiornati su quelle che saranno le notizie relative a Black Friday e Cyber Monday, tuttavia, anche al netto di una sostanziale mancanza di notizie, ci sono comunque una serie di occasioni, o meglio “sottoscrizioni”, che fareste bene a cogliere anche e soprattutto in vista delle offerte di Novembre. Vediamole insieme:

Iscriviti ad Amazon Prime

I clienti Prime sono, da sempre, i favoriti di Amazon, e giustamente, giacché si tratta di un servizio in abbonamento, tuttavia val la pena sottolineare che, anche nel corso del Black Friday, gli utenti Amazon possono godere di alcuni vantaggi, uno su tutti un accesso anticipato di 30 minuti alle “Offerte Lampo”. Oltre a ciò, ci sono poi i tipici vantaggi offerti da Amazon Prime che, specie in vista del Natale, possono fare particolarmente comodo. Parliamo ad esempio dei costi di spedizione azzerati, della garanzia di sicurezza sulle spedizioni (mai smarrite, e con possibilità di restituzione in caso di danneggiamenti), ma anche e soprattutto la velocità di ricezione, permettendovi di acquistare e ricevere i prodotti in pochissimi giorni, talvolta anche in meno di 24 ore! Tutto ciò, inoltre, ha un costo ridicolo, ovvero appena 36€ l’anno, o di 3,99€ al mese, con la possibilità di cancellare l’iscrizione quando si vuole. Nell’abbonamento, inoltre, sono inclusi diversi servizi come l’ottimo Amazon Prime Video,i cui film e serie TV in esclusiva sono ormai, già da tempo, tra i favoriti di chiunque ami usufruire dei servizi in streaming in stile Netflix.

Amazon Prime Student

Amazon Prime Student è la versione del servizio Prime che Amazon ha riservato esclusivamente agli studenti, e che offre ad una cifra davvero ridicola, tutti, ma proprio tutti i vantaggi di Amazon Prime. Gli studenti che potranno certificare il loro status, potranno infatti ricevere tutti i benefici di un classico abbonamento Prime al prezzo di appena 18 euro all’anno, potendo anche contare su di un periodo di prova gratuita che, dagli originali 30 giorni offerti da Amazon Prime, è invece esteso a ben 90 giorni!

Si tratta, insomma, di un’occasione davvero incredibile, il cui unico vincolo è quello di potersi sottoscrivere a Prime con questa formula per un massimo di 4 anni a partire dalla prima sottoscrizione. L’unico requisito fondamentale è il possesso di un indirizzo mail universitario. In caso contrario, è possibile iscriversi a Prime Student fornendo tutta la documentazione necessaria a determinare la propria condizione di “studente”.

Kindle Unlimited gratis per 2 mesi

Vi segnaliamo che potrete sottoscrivere un abbonamento gratuito della durata di ben 2 mesi al servizio Kindle Unlimited. Si tratta di una “promo di preparazione” al Black Friday che, quasi certamente, verrà poi estesa o modificata in concomitanza del mese di novembre. In ogni caso, parliamo di una formula davvero vantaggiosa che, a costo zero, vi permetterà di leggere tantissimi libri e fumetti dalla vasta libreria digitale di Kindle.

Alla fine di questo periodo di prova, il prezzo del servizio tornerà poi a 9,99€ al mese, ma potrete comunque cancellare la vostra sottoscrizione ben prima del termine della prova gratuita, continuando ad usufruire del servizio sino alla sua naturale cancellazione. Un’occasione da non perdere, specie considerando che Kindle Unlimited vi offre un catalogo pressoché illimitato di libri da leggere, composto da oltre 1 milione di e-book di ogni tipologia, accessibili non solo dai dispositivi Kindle, ma da qualunque dispositivo smart compatibili con l’App Kindle presente tanto per iOS quanto per Android.

Audible: 1 mese gratis e 1 anno con il 20% di sconto

Qualora poi la letteratura sia la vostra passione, ma non avete un attimo per rilassarvi a leggere un buon libro, vi segnaliamo che c’è spazio anche per voi in quanto Amazon, ha attivato una promozione relativa ad Audible, popolare servizio dedicato ad audiolibri, podcast e affini, e grazie al quale i soli clienti Amazon Prime, potranno godere di un mese gratuito del servizio, nonché di uno sconto esclusivo!

I clienti Prime, potranno quindi usufruire di un mese di servizio gratuito (a patto che non abbiano già usufruito di iniziative simili) ed al termine del quale si potrà poi sottoscrivere un abbonamento annuale a pagamento, ma scontato del 20%! Non più 9,99€ al mese, ma i più vantaggiosi 7,99€ al mese per 12 mesi.

