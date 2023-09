Il Black Friday sarà l’evento di shopping per eccellenza, un appuntamento imperdibile per gli acquirenti di tutto il mondo, che avranno l’opportunità di accaparrarsi sconti incredibili su una vasta gamma di prodotti. Dai dispositivi elettronici all’abbigliamento, dai prodotti per la casa alla tecnologia di punta. Anche l’edizione 2023 si avvicina, pertanto è importante essere ben preparati e comprendere tutti gli aspetti relativi alle date e alle offerte.

Il Black Friday, che si tiene tradizionalmente verso la fine di novembre, segnerà anche l’inizio ufficiale della frenesia natalizia dello shopping. Molti italiani ne approfitteranno per acquistare regali, sia per se stessi che per gli altri, evitando così il rischio di trovarsi impreparati all’ultimo minuto e, soprattutto, rischiare di dover affrontare costi più elevati per i prodotti tecnologici rispetto a quanto offerto durante il Black Friday.

Le date del Black Friday 2023

Come accennato, il Black Friday si svolge sempre alla fine di novembre, ma la data esatta varia di anno in anno. Tuttavia, l’evento si tiene il giorno successivo alla celebrazione del Ringraziamento negli Stati Uniti, che cade sull’ultimo giovedì di novembre. Pertanto, nel 2023, il Black Friday si terrà il 24 novembre. In stretta correlazione con il Black Friday, c’è sempre il Cyber Monday, che segnerà ufficialmente la conclusione del periodo di sconti prenatalizi.

Come ci insegna la storia, il Black Friday inizierà comunque molto prima delle date ufficiali, a volte addirittura nei primi giorni di novembre, con le offerte che si estenderanno per l’intero mese. È quindi fondamentale prepararsi ed essere pronti a cogliere le prime offerte messe a disposizione da praticamente tutti i negozi online. Spesso, infatti, alcune delle migliori offerte vengono presentate in anticipo, per poi non essere più disponibili nei giorni o nelle settimane successive.

Per quanto riguarda gli orari, le iniziative promosse da store come Unieuro, Mediaworld e Comet non vengono annunciate in anticipo, a differenza di quanto fa Amazon. Le offerte di Amazon di solito partono a mezzanotte del primo giorno indicato nell’annuncio ufficiale e terminano sempre a mezzanotte dell’ultimo giorno dell’evento.

Come arrivare pronti al Black Friday 2023

È fondamentale arrivare ben preparati al Black Friday, e il primo passo è evitare l’errore di pensare che le offerte inizino solo il 24 novembre. In realtà, già da inizio novembre, è importante monitorare regolarmente le notizie quotidiane poiché potrebbero contenere informazioni cruciali, come annunci tematici o le prime segnalazioni sugli sconti attivi.

Anche se non è obbligatorio avere un abbonamento Amazon Prime attivo, a differenza di quanto accade invece con il Prime Day, consigliamo vivamente di attivarlo almeno un mese prima dell’evento. In questo modo, potrete evitare costi di spedizione su articoli che, dopo gli sconti, scenderanno sotto i 35,00€. Oltre questa soglia, infatti, paghereste la spedizione, riducendo il vantaggio degli sconti. Anche con un solo mese di abbonamento, potrete recuperare il costo della spedizione con un solo acquisto di oltre 35,00€, e successivamente godere della spedizione gratuita su tutti i vostri acquisti su Amazon.

Per quanto riguarda altri store online, consigliamo di creare un account su ognuno di essi, o almeno sui più popolari. In questo modo, sarete pronti ad aggiungere prodotti al carrello in caso di forti sconti. Mentre Amazon è il punto di riferimento per molti, store come Unieuro, Mediaworld e Comet offrono spesso sconti simili, talvolta su articoli non scontati su Amazon.

Inoltre, non sottovalutate i canali dedicati alle offerte, che durante il Black Friday saranno pieni di notizie su prodotti fortemente scontati e occasioni imperdibili. I più veloci possono anche seguire i canali specifici su Telegram. Ad esempio, Tom’s Hardware gestisce tre canali dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

Un consiglio finale ma cruciale per non perdere le offerte più interessanti è aggiungere i prodotti che intendete acquistare al carrello con largo anticipo. Questo vi consentirà di verificare rapidamente se l’articolo è stato scontato, evitando la navigazione tra le pagine del sito. Come si suol dire, il tempo è denaro.

Come funzionano le offerte del Black Friday 2023

Prendendo Amazon come esempio, ma tenendo presente che la stessa dinamica può applicarsi ad altri negozi, durante l’evento potrebbero esserci due tipi di offerte: quelle fisse e quelle a tempo limitato. Le prime sono previste per durare per tutta la durata dell’evento, a meno che i prodotti non siano esauriti. Le seconde, spesso chiamate “offerte lampo”, hanno una scadenza molto breve, di solito solo alcune ore. Queste ultime sono le più difficili da cogliere e sono spesso quelle che offrono i maggiori sconti percentuali. Ecco perché è essenziale essere iscritti ai canali Telegram menzionati nel paragrafo precedente, poiché è lì che si ha la migliore possibilità di accaparrarsi le offerte migliori.

Cosa acquistare durante il Black Friday 2023

Durante il Black Friday potrete trovare offerte incredibili su tantissimi prodotti di varie categorie, pertanto ci saranno ottime probabilità che facciate almeno un acquisto. Vediamo alcuni esempi di cosa potreste acquistare in questa occasione:

Tecnologia : se vi piace la tecnologia e volete aggiornare i vostri dispositivi, il Black Friday è l’occasione perfetta per acquistare uno dei migliori notebook o monitor da gaming. Potete anche acquistare accessori come auricolari senza fili, orologi intelligenti o altoparlanti Bluetooth portatili a prezzi convenienti;

: se vi piace la tecnologia e volete aggiornare i vostri dispositivi, il Black Friday è l’occasione perfetta per acquistare uno dei migliori notebook o monitor da gaming. Potete anche acquistare accessori come auricolari senza fili, orologi intelligenti o altoparlanti Bluetooth portatili a prezzi convenienti; Home entertainment : se amate il cinema e la qualità audio, per voi ci saranno senza dubbio ottime offerte sulle migliori smart TV e soundbar. Questo è il momento ideale per migliorare il vostro divertimento a casa;

: se amate il cinema e la qualità audio, per voi ci saranno senza dubbio ottime offerte sulle migliori smart TV e soundbar. Questo è il momento ideale per migliorare il vostro divertimento a casa; Domotica : se vi interessa la domotica e volete rendere la vostra casa più smart, potreste approfittare del Black Friday per acquistare dispositivi come i migliori Amazon Echo o altri assistenti vocali;

: se vi interessa la domotica e volete rendere la vostra casa più smart, potreste approfittare del Black Friday per acquistare dispositivi come i migliori Amazon Echo o altri assistenti vocali; Abbigliamento e accessori : durante questo evento non dimenticate di dare un’occhiata alle offerte su abbigliamento, scarpe e accessori di moda. Potreste trovare capi di qualità a prezzi convenienti per rinnovare il vostro guardaroba;

: durante questo evento non dimenticate di dare un’occhiata alle offerte su abbigliamento, scarpe e accessori di moda. Potreste trovare capi di qualità a prezzi convenienti per rinnovare il vostro guardaroba; Casa e cucina: se siete alla ricerca di elettrodomestici o articoli per la casa, potreste trovare sconti interessanti anche in questa categoria merceologica, che include i sempre più avanzati robot aspirapolvere.

