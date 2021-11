Black Friday Aliexpress: scopri gli sconti fino al 60% sui migliori brand!

Le offerte Aliexpress che vi proponiamo quest’oggi hanno dell’incredibile: riguardano i migliori brand sul mercato e spaziano dall’elettronica di ogni genere (smartphone, smartwatch e PC) ad articoli per la casa e per l’arredamento!

I prezzi, come accennato, raggiungono il 60% di sconto! Un buon esempio, a tal proposito, è il notebook CHUWI GemiBook Pro, che scende dai 832,48€ richiesti in origine ai soli 449,54€ dell’offerta attuale. Un risparmio significativo per un prodotto dalle ottime specifiche e dotato di uno schermo da 14″!

Entrando nello specifico, il notebook CHUWI GemiBook Pro nasconde sotto la scocca un processore J4125 Gemini Lake Refresh, GPU 600 UHD, 8GB di ram e 256GB di SSD! A ciò, aggiungiamo la presenza di uno schermo a risoluzione 2K 3:2 wide view, che assicura una buona immersione durante la fruizione di diversi contenuti video, dai classici contenuti presenti su YouTube, ai migliori film e alle migliori serie tv proposte dai servizi in abbonamento. Inoltre, anche la batteria non è da meno, grazie ad un’autonomia che si attesta sulle 40 ore, le quali, combinate con l’eccezionale peso ridotto vi consente di usarlo in mobilità senza troppi problemi.

Non dovesse interessarvi il notebook, come detto in apertura le proposte presenti sullo store Aliexpress sono diverse, ad esempio potreste essere interessati all’orologio smart Mi di Xiaomi, venduto a 105,56€ anziché 229,48€, oppure questa utilissima macchina del caffè a soli 94,04€! Ci sono offerte rivolte a tutti, non dovreste faticare a trovarne qualcuna adatta alle vostre necessità!

