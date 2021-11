Black Friday Amazon: 10 offerte che spaccano!

Il Black Friday permette a tutti i consumatori di avere una chance di acquistare uno dei prodotti della wishlist a prezzi decisamente contenuti. Tra i vari rivenditori che aderiscono a questa ricorrenza troviamo Amazon, che ultimamente sta scontando un numero quasi infinito di articoli appartenenti a più categorie del suo portale.

Visto il gran numero di promozioni attualmente attive su Amazon, abbiamo pensato di riassumere in questo articolo le dieci migliori offerte, ovvero quelle che riteniamo di gran spessore, sia dal punto di vista della scontistica che delle specifiche tecniche. Chiaramente, il nostro obiettivo è proprio quello di permettervi di ricercare la soluzione perfetta per le vostre esigenza.

Prima di passare alla nostra piccola rassegna, è doveroso sottolineare che, per ricevere velocemente i vostri acquisti, è necessario essere abbonati al servizio di Amazon Prime. Per questo motivo vi suggeriamo di consultare l’apposta pagina del portale, al seguente indirizzo, e di seguire tutte le indicazioni riportate dal colosso statunitense.

Apple Watch Series 3

Considerato da molti come un must-have per chi possiede un iPhone, l’Apple Watch Series 3 permette non solo di tenere traccia di tantissimi parametri relativi alla salute, ma anche di guardare al polso tutte le notifiche provenienti dal proprio smartphone. Infatti, grazie al cardiofrequenzimetro ottico, lo smartwatch in questione è in grado di misurare efficacemente il battito cardiaco in tutti i momenti. A tutto questo, si aggiunge la possibilità di ascoltare musica, podcast e audiolibri, anche in streaming.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Un altro prodotto dalle ottime specifiche tecniche, da affiancare naturalmente al proprio smartphone, è lo Xiaomi Mi Smart Band 6. Non si tratta di uno smartwatch, ma bensì di una smart band. Permette dunque di tenere traccia di diversi parametri vitali, dal battito cardiaco al livello di ossigenazione del sangue. Inoltre, garantisce un’autonomia di circa due settimane, con una singola ricarica.

Portafoglio Tommy Hilfiger

Lasciamo da parte i prodotti hi-tech per concentrarci su un portafoglio, in particolare quello sviluppato prima e prodotto poi di Tommy Hilfiger. È completamente realizzato in pelle nella sua parte esterna, mentre la parte interna è in poliestere. Chiaramente, non mancano gli scompartimenti per le carte di credito e il portamonete per custodire, appunto, le monete.

Samsung Galaxy Watch4

Un altro prodotto che “spacca” è sicuramente il Samsung Galaxy Watch4, in quanto il suo prezzo di vendita viene tagliato di una percentuale del 30% circa. Permette, come tutti gli smartwatch, di tenere traccia dei parametri più importanti del proprio corpo, e di leggere tutte le notifiche del proprio smartphone direttamente dal polso.

Apple Watch Series 6

Ritenete il Series 3 troppo datato? Niente paura! Vi consigliamo l’Apple Watch Series 6, dato che il suo prezzo di vendita non è mai stato così allettante come adesso! Rispetto al predecessore, questo smartwatch possiede un processore più potente, un display più brillante e nuove funzionalità da non sottovalutare!

G-Star Raw Rovic Zip

Altro giro, altro prodotto. Questa volta appartenente alla categoria abbigliamento. Stiamo parlando dei moderni pantaloni cargo G-Star Raw Rovic Zip oversize per uomo. Sono consigliati a tutti coloro che desiderano rinnovare il proprio guardaroba con stile, dato che si presentano con un taglio preciso e sono una nuova interpretazione dell’abbigliamento militare classico.

LG 27GN800 UltraGear

Se desiderate migliorare la vostra postazione gaming con un monitor dalle ottime specifiche tecniche, vi consigliamo di acquistare LG 27GN800 UltraGear. Si tratta di un prodotto che vanta un display LED da 27 pollici con una risoluzione in QuadHD, ossia 2560 x 1440 pixel, con un tempo di risposta pari a 1 millisecondo. Insomma, rappresenta un monitor da non lasciarsi sfuggire!

Oppo Find X3 Lite

Oppo Find X3 Lite è uno smartphone assai consigliato per chi vuole uno smartphone prestante ad un prezzo contenuto. Infatti, vanta un processore Qualcomm Snapdragon 765G affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione SSD. Con un display AMOLED da 6,4 pollici con una risoluzione FullHD+ a 90 Hz, garantisce una buona esperienza utente e una riproduzione impeccabile di contenuti multimediali!

Timberland WR Basic

Gli stivali Timberland sono finalmente in sconto, e non è un caso ritrovarli in questo articolo dato i loro successo decennale. Sono interamente realizzati in pelle nella loro parte esterna, mentre la fodera è in materiale sintetico. Garantiscono una buona durabilità nel tempo e la completa impermeabilità.

Mouse Trust Verto

In molti soffrono di disturbi alla mano, causata perlopiù dall’utilizzo intenso di un mouse classico. Per questo motivo, i mouse verticali sono diventati un must per coloro che passano tantissimo tempo davanti al monitor per lavorare o per attività videoludiche. Il Trust Verto è un prodotto singolare, ora venduto ad un prezzo decisamente vantaggioso!

