Il Black Friday 2022 è finalmente arrivato, con migliaia di sconti in tutte le categorie di Amazon che dureranno fino al 28 novembre. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le migliori offerte sin dalle prime ore di venerdì 18 novembre, data che ha segnato l’inizio di questo periodo di prezzi stracciati; si tratta del periodo perfetto per farsi una coccola o per anticiparsi con i regali di Natale in previsione dell’arrivo delle festività, ma un’ottima idea è anche quella di acquistare degli articoli utili nella vita di tutti i giorni.

Molto spesso ci troviamo infatti in situazioni dove avremmo bisogno di un utensile o di un oggetto che ci possa aiutare nel momento del bisogno, senza però averlo mai a portata di mano. Fortunatamente su Amazon non solo esistono questo genere di articoli, che vi torneranno utili in svariate circostanze, ma sono anche in sconto in occasione del Black Friday: di seguito vi presenteremo dunque 5 gadget intelligenti da avere sempre in tasca, che vi semplificheranno la vita ogni qual volta ne abbiate la necessità.

Black Friday Amazon: 5 gadget intelligenti da avere sempre in tasca

OCOOPA Scaldamani ricaricabile

Partiamo con un oggetto veramente utile durante questo inverno: lo scaldamani ricaricabile di OCOOPA, che è attualmente disponibile a 23,99€ invece di 29,00€; al momento del pagamento potrete anche applicare un ulteriore coupon del 30%, arrivando a pagarlo solo 16,79€! Vi basterà premere l’interruttore per iniziare a far rilasciare rapidamente il calore su entrambi i lati, scegliendo tra tre livelli di temperatura in base alle vostre preferenze. Avrete poi fino a 7 ore di autonomia, e una volta scarico potrete caricarlo comodamente tramite USB-C; non è tutto però, dato che potrete usarlo anche come powerbank per caricare i vostri dispositivi!

BIBURY Kit Riparazione Bici Multifunzione

Se siete appassionati di ciclismo, non potete perdervi il kit per la riparazione di biciclette multifunzione di BIBURY, che vi tornerà utile in qualsiasi situazione difficoltosa in cui possiate trovarvi mentre siete sulla sella e che al momento viene venduto a soli 9,59€ invece di 16,99€. Ci sono infatti 21 funzioni diverse nell’oggetto grande appena 11cm, tra cui una chiave esagonale di diverse dimensioni, un utensile per raggi e uno per pneumatici, un tagliacatena, un cacciavite, una presa e un gancio. Pesando meno di 200 grammi è perfetto per essere infilato in uno zaino o marsupio, così da essere a portata di mano in ogni evenienza!

BIIB Penna Tattica Multiuso

Un gadget davvero comodo da tenere in tasca è la penna tattica multiuso di BIIB: si trova in sconto ora a 14,44€ invece di 20,99€, all’aspetto è una semplice penna ma che si rivelerà comodissima in tantissime situazioni! Al suo interno vi sono infatti una torcia LED, un apribottiglie, una chiave esagonale, un cacciavite, un seghetto ed, effettivamente, una penna a sfera. Inoltre, l’estremità in alluminio resistente vi tornerà utile in situazioni di necessità, dove potreste trovarvi a dover rompere un pannello di vetro o simili.

Multiattrezzo True Utily Sharkey

Un gadget al contempo simpatico e intelligente è lo Sharkey di True Utility, un multiattrezzo davvero piccolo e tascabile che attualmente è in offerta a 9,31€ invece di 10,95€. Si tratta infatti di un pratico oggetto che include un cacciaviti a croce, uno piatto, un pulisci unghie, un apribottiglie e una lima; inoltre, nella parte superiore è presente una piccola lama molto tagliente, ideale per recidere reti da pesca e fili. Lo Sharkey pesa appena 20 grammi ed è lungo in totale 7 cm, quindi potrete infilarlo ovunque senza occupare praticamente alcuno spazio.

Fiocco di neve Mulfunzione 18-in-1

Concludiamo la lista con il fiocco di neve multifunzione 18-in-1 prodotto da KEEDAS, che è attualmente disponibile a 5,51€ invece di 6,89€. In appena 6.4 cm avrete a disposizione un cacciavite a taglio, un taglierino, un taglia corda, un apribottiglie, un foro per chiave, un cacciavite Philips e una chiave a brugola di svariate dimensioni; lo strumento è realizzato in acciaio inossidabile che lo rende resistente anche alle intemperie e all’acqua, mentre l’adorabile forma a fiocco di neve gli conferisce il look perfetto per un regalo di Natale all’insegna dell’utilità!

