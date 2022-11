In questi giorni si sta svolgendo il fulcro del tanto atteso Black Friday, ovvero uno dei periodi di offerte più interessanti di tutto l’anno, imperdibile praticamente su tutti quanti gli store e, ovviamente, anche su Amazon. Nella sezione dedicata ai super ribassi potrete davvero trovare di tutto a prezzi imbattibili, partendo dai prodotti per la cura della casa fino ad hardware e tech! Dopo avervi segnalato i migliori smartphone i migliori notebook e tanto altro ancora, abbiamo pensato di stilare una lista di dispositivi smart da non farsi sfuggire.

Subito dopo la nostra breve introduzione, avrete a disposizione ben 7 articoli smart, ideali per migliorare la vostra routine quotidiana. Solo per poco, potrete portarli a casa una somma davvero stracciata! Videocamere, smartwatch, casse con assistenti vocali inclusi e molto altro ancora a prezzi da capogiro, solo per il Black Friday!

I migliori dispositivi smart in offerta per il Black Friday

Echo Show 5, 2ª generazione| -59%

Con Echo Show 5 potrete tenere sott’occhio la vostra giornata con Alexa, impostando sveglie e timer, controllare il vostro calendario, guardare rapidamente un notiziario, far partire una videochiamata con la telecamera da 2 MP e ovviamente godervi la musica e le vostre serie TV in streaming, usando solo la vostra voce. In più, potrete gestire la smart home, accendendo, spegnendo e impostando i prodotti compatibili! Inoltre, con Amazon Photos, potrete trasformare lo schermo in una cornice digitale contenente le immagini che preferite.

VEDI SU AMAZON

Telecamere di sicurezza Blink Outdoor| -54%

Se state cercando delle ottime telecamere di sicurezza, questo bundle composto da 4 cam Blink Outdoor, 1 Sync Module 2, e 1 Blink Video Doorbell è ciò che fa al caso vostro. Le telecamere di sicurezza in HD senza fili sono alimentate a batteria e vi permettono di monitorare la casa giorno e notte grazie alla visione notturna a infrarossi. In più, essendo dotate di una batteria a lunga durata, funzionano fino a due anni con due batterie AA al litio (incluse). Questo sistema vi permetterà di ricevere notifiche sul telefono ogni qualvolta venga rilevato del movimento in casa e, grazie alla possibilità di personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor, avrete la possibilità di ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno, senza falsi allarmi. I filmati possono essere salvati e condivisi sia nel cloud, utilizzando una prova gratuita del piano di abbonamento Blink inclusa con il vostro acquisto, sia localmente con il Sync Module 2 e l’unità USB (in vendita separatamente).

VEDI SU AMAZON

Smartwatch Amazfit Stratos 3| -44%

Nel caso in cui siate alla ricerca di no smartwatch che riesca a supportarvi al meglio nel corso della vostra giornata e dei vostri allenamenti, non dovreste perdervi il modello Amazfit Strato 3. In primis, è dotato di un display MIP circolare transflettivo da 1,34″ con campo visivo più ampio e una buona leggibilità anche alla luce diretta del sole. Inoltre, in caso di necessità. potrete passare in qualsiasi momento alla modalità Ultra endurance per una straordinaria durata della batteria di ben 14 giorni, pur mantenendo varie funzioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, le notifiche e ben 19 modalità sportive. L’orologio è dotato inoltre degli algoritmi ufficiali Firstbeat, utilizzati dalle squadre sportive professionistiche. Questi forniscono dati professionali, che vi consentono di migliorare notevolmente le capacità di esercizio, evitando il rischio di lesioni causate da allenamenti eccessivi.

VEDI SU AMAZON

Bilancia Amazfit Smart Scale| -20%

Questa ottima bilancia Amazfit analizza automaticamente ben 16 parametri della vostra composizione corporea: grazie al chip di elaborazione dati ad alta precisione, la bilancia monitora lo stato di salute tra cui peso, BMI, grasso corporeo, peso magra, grasso sottocutaneo, grasso viscerale, acqua corporea, muscolo scheletrico, massa muscolare, massa osse e altro ancora. Non meno importante, è dotata di un sensore a forma di G ad alta precisione, abbastanza sensibile da rilevare piccole variazioni di peso fino a 50g. Amazfit Smart Scale supporta 10 account, ognuno dei quali può essere utilizzato da un massimo di 12 membri della famiglia; la bilancia può identificare infatti i singoli membri della famiglia che condividono lo stesso account per facilitarne l’uso e rimanere sempre precisa. Non ci sono né interruttori né pulsanti, basta salire sulla bilancia intelligente e potrete immediatamente pesarvi.

VEDI SU AMAZON

tado° Kit Base Termostato Intelligente Cablato V3+| -41%

La confezione contiene 1 termostato intelligente cablato tado°, 1 Internet Bridge tado°, 3 batterie AAA, cuscinetti adesivi e dell’ottimo materiale di fissaggio. Il termostato smart sostituisce al meglio i modelli tradizionali e, soprattutto, consente di risparmiare sul consumo mensile tramite la tado° app. Ciò vi assicurerà un costo minore sulla bolletta dell’elettricità! Vi consente di regolare la temperatura in modo affidabile e senza sforzo, per un clima domestico sempre ideale, il tutto in un unico sistema. In più è compatibile con Alexa, Siri, Google Home e Apple HomeKit e può essere comodamente controllato tramite dei semplici comandi vocali.

VEDI SU AMAZON

Chromecast con Google TV | -25%

Se state cercando un prodotto ideale per vedere in streaming tutte le piattaforme, non dovreste farvi scappare il Chromecast con Google TV. Inoltre, potrete ricevere consigli personalizzati in base ai vostri abbonamenti, alle vostre abitudini di visualizzazione e ai contenuti di vostra proprietà. Nel caso in cui ne abbiate bisogno, potrete sfruttare anche il Controllo genitori, impostare il tempo di visualizzazione e l’ora di andare a dormire per spegnere la vostra smart TV quando siete a letto. Inoltre, premendo il pulsante dell’assistente sul telecomando potrete decidere di vedere quello che preferite o magari riprodurre musica.

VEDI SU AMAZON

Nuovo Echo Dot, 5ª generazione| -58%

Echo Dot vi assicura il migliore audio di sempre e vi permette di godere di un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa. Vi assicura voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza per ascoltare al meglio la vostra musica e i vostri contenuti preferiti. Potrete ascolare musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali oppure tramite Bluetooth in tutta la casa. Potrete chiedere ad Alexa le previsioni del tempo e impostare dei timer con la voce, ricevere risposte alle vostre domande e ascoltare le barzellette più divertenti. Ovviamente potrete controllare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili semplicemente con la vostra voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!