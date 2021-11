Black Friday Amazon: le migliori offerte sugli accessori per PS5

Pure per i fortunati possessori di PS5 è finalmente arrivato il Black Friday 2021, con Amazon che ha deciso di scontare tanti accessori dell’amata console a un ottimo prezzo. A fare la parte del leone è ovviamente l’ottimo DualSense, ossia il controller ufficiale di PS5, che può essere acquistato grazie al Black Friday di Amazon a soli 64,99 euro.

Il DualSense, oltre a essere contraddistinto da uno stile parecchio accattivante, è decisamente valido anche in quanto a materiali e feature tecnologiche. Il feedback tattile e i grilletti adattivi hanno infatti reso il DualSense uno dei migliori controller in circolazione, nonché un gran affare a soli 64,99 euro con inclusi dei bonus di NBA 2K 22 grazie al Black Friday di Amazon.

Se siete invece interessati ai videogiochi, potete trovare nei nostri articoli dedicati i migliori videogiochi in offerta per il Black Friday 2021 e anche i migliori giochi a meno di 10 euro!

