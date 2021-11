Black Friday Amazon: scopri le migliori offerte sui manga!

Amazon è in pieno Black Friday anticipato e vi riserva moltissime offerte interessanti a partire dal tech, passando per la cura della casa e della persona, fino all’ambito fumettistico! Proprio per questo oggi abbiamo deciso di mostrarvi alcuni degli sconti più validi sullo store in ambito manga: non si parla sempre di ribassi altissimi, soprattutto nel caso dei singoli volumi, ma ci sono proposte molto valide anche sulle box e sulle edizioni speciali, perfette per gli appassionati di saghe come Death Note o Hellsing!

Se state cercando il regalo perfetto per qualche amico amante dei manga, oppure siete alla ricerca di nuovi titoli da leggere e scoprire, pronti a imbarcarvi in una nuova avventura illustrata, avete incrociato l’articolo giusto dato che abbiamo una lista corposa di volumi da cui attingere a un prezzo conveniente, per un Black Friday con i fiocchi!

Nel catalogo di prodotti offerti da Amazon ci sono nomi che hanno segnato questo settore ma anche prodotti nuovi, che vale la pena apprezzare e magare conoscere per la prima volta: potete trovare il primo manga di Demons Slayer. Kimetsu no yaiba a 3,82€, Dragon Ball Super Volume 12 a 4,82€ così come l’edizione speciale del Volume 99 dell’unico e solo One Piece nella versione Celebration Edition a 6,55€ ma non finisce qui!

I cofanetti sono il massimo della convenienza, Hellsing. New edition. Box: 1-5 lo trovate a 63,75€ contro i 75,00€ del prezzo solito e il box di Devilman con 5 manga potete acquistarlo a soli 31,87€ invece di 37,50€, un prezzo piuttosto vantaggioso per portarvi a casa dei titoli interessanti!

