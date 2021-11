Black Friday Amazon, si parte il 19 novembre con offerte nuove ogni giorno!

Siamo infine giunti, come ogni anno, al momento più atteso dai fanatici di shopping e da coloro che non attendevano altro se non il Black Friday Amazon per risparmiare sui propri acquisti. Il colosso dell’e-commerce ha infatti ufficialmente comunicato che il suo Black Friday 2021 partirà domani 19 novembre, per durare fino al 29 novembre, giorno del Cyber Monday. Durante questo periodo ci saranno offerte nuove ogni giorno e noi, ovviamente, le seguiremo insieme a voi sui nostri canali cercando di segnalarvi ogni occasione interessante già a partire dalla mezzanotte del 19 novembre!

Come seguire il Black Friday Amazon?

Dal 19 al 29 novembre tenete d’occhio la pagina ufficiale del Black Friday Amazon per non perdervi nessuna offerta. Noi seguiremo l’evento giorno per giorno sui nostri canali principali:

Anteprima delle offerte del Black Friday Amazon

Di seguito vi offriamo un’anteprima di alcune delle migliori offerte disponibili durante la settimana del Black Friday di Amazon:

