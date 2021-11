Black Friday Amazon: superalcolici a prezzi assurdi! Gli sconti arrivano fino al 39%!

ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

Vi abbiamo già proposto quelle che sono le ottime offerte che Amazon sta proponendo relativamente al mondo delle birre, con sconti davvero imperdibili su tantissime etichette, sia note che meno note. Ebbene, restiamo ancora un po’ sul tema delle offerte sull’alcol, per offrirvi anche quello che è l’ottimo campionario di sconti che Amazon ha messo in campo per ciò che riguarda superalcolici e distillati, i cui sconti possono facilmente superare il 40%!

Le offerte sono a dir poco ottime, e sono l’ideale per chi, ad esempio, non disprezza l’apertura di una buona bottiglia nel corso delle festività di Natale o, semplicemente, è alla ricerca di un regalo da fare ad una persona che ha la passione ed il culto dei distillati. Dal canto nostro, volendo proporvi qualcosa di realmente diverso e sfizioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo piccolo, ma accattivante, box regalo proposto dalla nostra Malfy, e inerente il suo ottimo campionario di gin!

Prodotto dalla Torino Distillati, il gin Malfy è approdato in tempi relativamente recenti sul mercato, e contraddistinguendosi da subito come una scelta nuova e piacevole all’interno del panorama dei distillati italiani. Proprio la produzione di gin, per altro, ha avuto un incremento notevole nel nostro paese, specie negli ultimi anni, e Malfy è solo l’ultima etichetta nata in quello che è un settore decisamente in fervore.

Prodotto commerciale? Decisamente sì, ma con un animo deciso e sapori accattivati, tali da renderlo una scelta più che gradevole anche per chi è abituato a tutt’altre produzioni. Questo set, in particolare, vi darà la possibilità di sperimentare a fondo quella che è l’attuale produzione dell’etichetta, che conta ben 4 distillati diversi!

Oltre al gin classico, dal sapore tradizionale, e distillato da bacche di ginepro di origine nostrana (Toscana, per la precisione), Malfy si propone anche con 3 distillati dal sapore fruttato, creando così il gin al limone, quello all’arancia e quello al pompelmo. Si tratta, dunque, di distillati infusi con gli agrumi più tipici del nostro paese e, in particolare, della zona della costiera amalfitana, da cui, appunto, il nome dell’etichetta “Malfy”.

Il set, che include 4 bottiglie, una per ogni aroma, da 50 cl, dandovi così la possibilità di degustare la produzione di Malfy in ogni sua proposta, risultando, per altro, anche una piacevole e gradevole idea regalo, specie considerano il costo di appena 28,90€, ribassato del 17% rispetto agli originali 34,90€: non male!

