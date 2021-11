Black Friday Amazon: tanti vini di qualità a prezzi stracciati!

ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

Vi avevamo già proposto le ottime offerte che Amazon ha messo in campo per gli appassionati di luppolo e distillati. Come ricorderete, infatti, all’interno della nostra rassegna stampa dedicata al Black Friday 2021 di Amazon, infatti, vi avevamo proposto quelle che sono le offerte (per altro ancora disponibili) dedicate a birre e superalcolici in generale.

Ebbene, con questo articolo torniamo sul tema per proporvi anche le offerte che Amazon sta dedicando al vino, che sono forse le più interessanti in vista delle feste giacché, come tradizione vuole, le festività si accompagnano spesso a pranzi e cene sontuose, ed una buona bottiglia di vino.

Ma non solo, perché la proposta di Amazon include anche alcuni interessanti set, pensati appositamente come regalo per le feste, e che possono facilmente fare la gioia degli appassionati dei vini di qualità. Un esempio è questo box regalo, per altro realizzato in legno, ad opera della tenuta Villa Lanata, che include 3 bottiglie di ottimo vino: uno Chardonnay, un Piemonte Rosato ed un Piemonte Rosso.

Il vino, prodotto localmente con uve di grande qualità di uve come Moscato bianco e Chardonnay, è di grande pregio, e la vendita nel semplice ma accattivante box in legno rende il pacchetto ancora più appetibile, specie qualora abbiate voglia di spendervi in un regalo di Natale ricercato e raffinato. Del resto parliamo di ben 3 bottiglie di vino da 750 ml (Bianco, Rosso e Rosè), vendute al prezzo di appena 22,70€, invece degli originali 29,90€. Stiamo parlando di circa 7,56€ a bottiglia che, considerata la qualità del vino proposto, sono davvero pochissimi, specie considerando la scatola in legno.

Insomma: stiamo parlando di un vero affare, che vi invitiamo caldamente a cogliere, ma non prima di avervi invitati ancora una volta a sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime che, specie considerando lo shopping del Black Friday 2021, vi garantirà spedizioni rapidissime e gratuite, oltre all’accesso a molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo! Un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday 2021, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

A questo punto vi rimandiamo all’offerta Amazon dedicata ai vini, nonché alla pagina generale che Amazon sta dedicando al suo Black Friday 2021, dove potrete consultare liberamente le innumerevoli proposte dello store. Proposte che, per altro, sono anche disponibili comodamente su smartphone, a patto che scegliate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Cheers!

