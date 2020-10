Black Friday Amazon, tantissimi coupon sconto disponibili

Manca ormai un mese al Black Friday, e il web sta iniziando a riempirsi di nuove, interessanti promozioni relative a questo festival globale dello sconto. A questo riguardo, oggi vogliamo parlarvi di Amazon e dei suoi coupon; il più grande store online al mondo ha infatti una pagina dedicata piena di sconti fino al 30% su ogni genere di prodotto, dai presidi medico-chirurgici come le fondamentali mascherine, passando per auricolari, tastiere meccaniche, cover per smartphone e molto altro ancora.

Amazon coupons è davvero semplice da utilizzare: accedendo alla pagina dedicata potete trovare tutti i coupon disponibili e facendo click su “Seleziona coupon” una volta aggiunto al carrello uno dei prodotti idonei alla promozione vedrete immediatamente applicato lo sconto. In alternativa, andando direttamente alla pagina del prodotto per cui è disponibile un coupon, immediatamente sotto il prezzo troverete un’etichetta arancione “coupon” con una casella accanto; basterà spuntare quella casellina e il gioco è fatto!

Vogliamo farvi notare tuttavia che alcune promozioni sono accessibili solo se siete abbonati ad Amazon Prime. Il servizio ha un costo di 36 euro annui, ma vi ricordiamo che Amazon offre 30 giorni di prova gratuita ai nuovi abbonati. Inoltre è molto importante sottolineare che i coupon Amazon non durano per sempre: hanno una data di scadenza e sono in numero limitato; vi suggeriamo per questo di effettuare subito l’acquisto di uno di questi prodotti in promozione se sono di vostro interesse.

Per aiutarvi nella scelta tra le centinaia di coupon disponibili alla pagina dedicata Amazon coupon abbiamo realizzato una breve lista qui sotto coi prodotti più interessanti in promozione e, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

