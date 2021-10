Black Friday anticipato! 10 prodotti imperdibili a meno di 10€!

Manca praticamente un mese all’inizio del Black Friday, una ricorrenza che permette a tutti gli interessati di acquistare tantissimi prodotti a prezzi decisamente convenienti, con sconti che possono tagliare il prezzo di vendita anche dell’80%. Amazon però ha deciso di non aspettare fino a fine novembre, infatti troverete alcuni prodotti a meno di dieci euro, a testimonianza del fatto che la società statunitense vuole sorprendere i suoi clienti con un numero copioso di iniziative.

In questo articolo, dunque, abbiamo raccolto dieci prodotti scontati, che sono venduti a meno di 10€. Bisogna sottolineare che, rispetto al nostro articolo dei migliori articoli a meno di 50 centesimi e a quello di un euro, le spese di spedizioni sono incluse nel prezzo da pagare, oppure è possibile beneficiare di Amazon Prime. Insomma, senza indugiare ancora oltre, vi auguriamo una buona lettura e un buono shopping!

Interruttore Intelligente Sonoff Mini R2

Iniziamo questa particolare guida all’acquisto con un interruttore intelligente, in particolare il Sonoff Mini R2. SI tratta di un particolare prodotto che permette di controllare tutti i dispositivi del produttore con un solo tocco oppure attraverso l’applicazione, compatibile con smartphone iOS e Android, senza limiti di distanza. Oltre a ciò, questo interruttore è compatibile con Amazon Alexa e Google Home Assistant.

» Acquista Sonoff Mini R2 a soli 9,26€

Power Bank da 5000mAh Sixthgu

Vi capita di rimanere con la batteria dello smartphone a secco? Niente paura! Con questo nuovo articolo, il Power Bank da 5000mAh sviluppato da Sixthgu, otterrete una carica aggiuntiva per il vostro dispositivo, in modo tale da ricoprire anche due giornate di utilizzo. Questo Power Bank, inoltre, possiede due porte USB (5 V – 2,1 A max) e non manca la funzione di ricarica rapida per l’alimentazione.

» Acquista Power Bank da 5000mAh Sixthgu a soli 9,19€

Bastone per selfie di Chenmei

Amazon sa bene che alcuni di voi hanno difficoltà nel fare le fotografie di gruppo, soprattutto chi non possiede uno smartphone con una lente anteriore grandangolare. Ebbene, per ovviare a questo piccolo problema è sempre consigliato acquistare un selfie stick, ed in questo caso vi consigliamo quello prodotto da Chenmei, che vanta anche un treppiede nel manico, apribile in qualsiasi momento.

» Acquista Bastone per selfie di Chenmei a soli 8,49€

Caricatore USB Nething con Quick Charge 3.0

La batteria del vostro smartphone è prossima alla sua scarica completa? Con questo articolo è possibile ricaricarlo velocemente grazie alla tecnologia Quick Charge 3.0 di Qualcomm, qualora il vostro smartphone sia pienamente compatibile con tale sistema. Il nome di questo prodotto è caricatore USB Nething, garantisce un’ottima protezione da cortocircuiti, sovratensioni, sovraccarichi di corrente e aumento eccessivo della temperatura.

» Acquista Caricatore USB Nething a soli 7,64€

Mouse Logitech B100

Siete alla ricerca di un mouse cablato economico? In tal caso, vi consigliamo vivamente di acquistare il Logitech B100! Vanta ben tre pulsanti con tracciamento ottico, che permette di compiere una serie di azioni. Oltre a ciò, è pianamente compatibile con tutti i sistemi operativi in commercio, come Windows Vista o Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.4 o successivi, Mac OS X 10.3.9 o successivi, Chrome OS.

» Acquista Logitech B100 a soli 6,99€

Mouse Trust Yvi

Qualora siate alla ricerca di un mouse wireless, allora il Trust Yvi rappresenta la soluzione giusta per voi, dato che vanta un prezzo di vendita concorrenziale. Con meno di dieci euro, vi porterete a casa un piccolo accessorio che vanta una lente da 800-1600 dpi, Inserti laterali in gomma per una presa più comoda e otto metri di portata.

» Acquista Trust Yvi a soli 6,99€

Sony MDR-ZX110

È assai importante possedere delle cuffie, soprattutto per non creare malumori alle persone intorno durante la riproduzione di musica. Per questo motivo vi consigliamo di acquistare le Sony MDR-ZX110, poiché vantano dei driver dinamici al neodimio a cupola da 30 mm, un’ampia gamma di frequenza, da 12 Hz a 22 kHz e un design pieghevole chiuso per un’alta qualità audio.

» Acquista Sony MDR-ZX110 a soli 9,99€

Sony MDR-EX15LP

Vi serve un paio di cuffie auricolari? In questo caso, vi suggeriamo caldamente di acquistare le Sony MDR-EX15LP. Si tratta di un prodotto economico e, nonostante questo, garantisce prestazioni di altissimo livello, dunque il rapporto qualità/prezzo è davvero eccezionale. Possiedono un driver al neodimio da 9 mm, che assicurano una frequenza variabile dai 8 ai 22.000 Hz.

» Acquista Sony MDR-EX15LP a soli 7,99€

Termometro digitale Doqaus

È fondamentale avere in casa un termometro, per conoscere in tempo reale l’effettiva temperatura interna della casa. Gli interessati potranno acquistarne uno digitale, prodotto da Doqaus, che vanta una lettura accurata, con un margine d’errore di circa mezzo grado centigrado. Inoltre, assicura una lettura ogni cinque secondi e la lettura del livello di umidità. Il tutto viene visualizzato su un piccolo display LCD bianco e nero.

» Acquista Termometro digitale Doqaus a soli 8,49€

Borsa a tracolla Mickey Mouse di Rosepartyh

Come ultimo prodotto di questa guida, vi consigliamo di dare uno sguardo alla borsa a tracolla a forma di Mickey Mouse, ideato e successivamente prodotto da Rosepartyh. Vanta degli adorabili orecchie da topo, decorate con colori vivaci, oltre ad avere un design generale adatto alle bambine con un età compresa tra i 2 e i 10 anni. È dotato di un interno spazioso, con un alto livello di sicurezza, per garantire che gli oggetti siano al sicuro.

» Acquista Borsa a tracolla Mickey Mouse a soli 9,99€