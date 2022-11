Nonostante il Black Friday debba ancora arrivare ufficialmente, sono tantissimi gli store che hanno già iniziato a fare sconti. Uno tra questi è Comet, le cui offerte stanno volgendo al termine: è quindi il momento perfetto per spulciare i moltissimi prodotti disponibili a prezzi veramente ribassati, anche a più del 50%.

Nel vastissimo volantino troviamo sia grandi che piccoli elettrodomestici delle marche più famose come Samsung, LG e Braun, dispositivi per la smart home come Alexa, smartphone e persino smartwatch. Le offerte sono veramente imperdibili, e visto che dureranno ancora per pochi giorni, il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile!

Tra le promozioni davvero imperdibili presenti nel catalogo c’è la scopa elettrica RH9680 di Rowenta, disponibile a soli 199,00€ invece di 432,99€. Dunque, parliamo di uno sconto del 54%, che rende il prodotto disponibile a un prezzo davvero irrisorio per la qualità che vi viene garantita. La scopa elettrica in questione è senza fili quindi estremamente pratica, pur assicurandovi prestazioni elevate e risultati perfetti a ogni utilizzo.

Potrete infatti aspirare tutte le superfici in modo pratico e comodo senza dovervi preoccupare di ricaricare la scopa elettrica, dato che presenta un motore da 185 W che garantisce fino a 35 minuti di autonomia. La batteria è poi facilmente ricaricabile: vi basterà estrarla dall’aspirapolvere e collocarla nell’apposita postazione Stop&Go.

Un’altra caratteristica che rende la scopa elettrica RH9680 di Rowenta estremamente di qualità è la tecnologia Flex, grazie alla quale è possibile raggiungere punti 4 volte più lontani. Arriverete quindi a tutte le superfici di casa vostra, anche le più strette, e grazie alle luci a LED posizionate sulla spazzola riuscirete a vedere la polvere anche nei luoghi più nascosti.

Detto ciò, vi invitiamo ancora una volta a consultare la pagina di Comet dove potete trovare tutte le offerte del Black Friday. Il nostro consiglio è quello di approfittare degli sconti il prima possibile dato che dureranno solo pochi giorni e i prodotti potrebbero terminare.

