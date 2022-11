Se siete alla ricerca di affari, saprete che il Black Friday è il periodo dell’anno in cui se ne possono fare tantissimi, come testimonia lo store ufficiale Asus, che si sta spendendo nel rilasciare offerte sull’intero catalogo, proponendo i suoi dispositivi ai prezzi più bassi di sempre.

Il Black Friday di Asus, così come quello di tanti altri shop, durerà fino al 28 novembre, con la possibilità di assistere a un esaurimento scorte su diversi prodotti. Consigliamo quindi ancora una volta di non indugiare troppo, soprattutto se è vostra intenzione acquistare un notebook che, come scoprirete voi stessi, sono tra i dispositivi che beneficiano dei tagli di prezzo più elevati.

Asus produce alcuni dei migliori notebook del mercato, pertanto non ci sono motivi per dubitare della qualità dei suoi prodotti. Suggeriamo quindi di ispezionare l’ampio catalogo per trovare il dispositivo più adatto alle vostre esigenze. Se volete andare sul sicuro, raccomandiamo di valutare un modello della gamma Vivobook, meglio ancora se appartenente alla linea Pro di quest’ultima, in quanto oltre alle ottime prestazioni generali, beneficerete anche di uno schermo qualitativamente superiore alla media, con tecnologia OLED.

È il caso di Vivobook Pro 15 OLED, scontato di 150 euro, che fa del display la sua arma vincente. Parliamo infatti di un 15 pollici con risoluzione 2.8K (2880 x 1620 pixel), con trattamento lucido e refresh a 120 Hz, perfetto per la multimedialità. La fruizione di contenuti video sarà ulteriormente avvalorata dal sistema audio certificato Harman Kardon, che si occuperà di riprodurre un suono chiaro e potente, sia in uscita che in entrata. Nel secondo caso, infatti, gli altoparlanti saranno aiutati dalla tecnologia AI Noise-Canceling, che applicherà un filtro ogni qualvolta venga rivelato un rumore indesiderato.

Un notebook, dunque, con tanti assi nella manica ma, come detto, Asus ne produce tantissimi altri ugualmente validi, motivo per cui non ci resta che rimandarvi alla pagina promozionale, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, che potrebbero non ripresentarsi più da qui a fine anno.

