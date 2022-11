I ribassi imperdibili del Black Friday, come vi abbiamo ampiamente mostrato negli scorsi giorni nella nostra rassegna quotidiana, tocca davvero ogni ambito e vi offre la possibilità di cambiare elettrodomestici, fare un upgrade hardware e migliorare il vostro armadio. Per quanto riguarda l’ultimo punto, non solo abbiamo avuto modo di mostrarvi i fantastici sconti di Geox e Foot Locker ma, in più, possiamo parlarvi dei fantastici saldi disponibili da Carpisa su borse e valigie!

Grazie agli sconti outlet fino al 50%, avrete la possibilità di acquistare delle nuove borse da sfruttare qutodianamanete, zaini per andare a lavoro e valigie per i vostri prossimi spostamenti in vista di Natale. Avrete a disposizione modelli di ogni genere, adatti per varie necessità e vari budget. Proprio per questo, vi consigliamo di sfruttare al meglio questi giorni e portare a casa quanto più potete!

Le proposte imperdibili sono davvero tantissime ma, nel caso foste alla ricerca di uno zaino di qualità, vi segnaliamo la presenza del modello Orchidea da donna disponibile a soli 35,00€ invece di 49,95€. Si tratta di un prodotto di medie dimensioni, Zaino da donna della linea Orchidea by Carpisa realizzato in materiale sintetico tinta unita, nella classica colorazione nera.

Il prodotto a un design semplice ed elegante, per questo ideale da indossare quotidianamente anche per andare al lavoro oppure all’università.in primis è dotato di una delicata chiusura strozzo, che gli dona un look particolarmente sinuoso. In più ha vari taschini porta oggetti con zip, perfetti per contenere i vostri effetti personali al sicuro, anche mentre siete sui mezzi pubblici. Lo zaino in questione, inoltre, è dotato di ampi spallacci in tessuto che vi permetteranno di indossarlo nella massima comodità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Carpisa dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

