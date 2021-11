Black Friday Comet, i prodotti da tenere docchio

Mancano ormai pochissime settimane all’arrivo del Black Friday 2021, e siamo desiderosi di conoscere tutte le promozioni provenienti dai maggiori portali online. Ebbene, dato che siamo sempre più vicini a questa ricorrenza, e dunque rappresenta l’occasione perfetta per poter acquistare una tonnellata di prodotti hi-tech a prezzi decisamente convenienti.

In questo articolo, dunque, abbiamo pensato di illustrarvi alcuni dei migliori prodotti in questo momento storico che, secondo le probabilità, saranno scontati nel giorno del Black Friday, e dunque sono da tener traccia durante queste settimane, in particolare tutti quelli venduti da Comet. Chiaramente, non possiamo sapere quali di questi articoli andranno in offerta, ma siamo certi che potrebbero tornarvi utili, qualora ci fosse un taglio di prezzo.

Ciò detto, prima di svelarvi la nostra rassegna, vi ricordiamo che abbiamo scelto diversi prodotti hi-tech e non solo. In più, teniamo a sottolineare che aggiorneremo questo articolo costantemente, in modo tale da proporvi una selezione con i migliori prodotti con una panoramica puntuale e precisa.

Sony XR55A90JAEP da 55”

Iniziamo questa particolare guida all’acquisto con uno dei migliori televisori in commercio, vale a dire il Sony XR55A90JAEP. Stiamo parlando di un prodotto che vanta un pannello OLED da 55” con una risoluzione nativa in 4K UltraHD, adatto a tutti coloro che desiderano guardare i contenuti dai maggiori servizi di streaming o giocare con le console di nuova generazione. Chiaramente, al suo interno è presente un Decoder DVB-T2 HEVC per poter guardare i canali del nuovo digitale terrestre.

Apple iPhone 13

Lo sappiamo, iPhone 13 ha compiuto il suo debutto ufficiale da poco più di un mese, eppure ci sono delle piccole possibilità di vederlo in offerta al Black Friday, seppur minima. Il modello che teniamo a consigliarvi è quello base, vale a dire l’iPhone 13, dato che rappresenta il giusto compromesso tra funzionalità hardware (soprattutto quelle del modulo fotografico posteriore).

Robot da cucina Moulinex Companion XL Gourmet HF807

Un robot da cucina può tornare utile, soprattutto a coloro che hanno pochissimo tempo da dedicare ai fornelli. Per questo motivo, consigliamo l’acquisto del Moulinex Companion XL Gourmet HF807, qualora il suo prezzo di vendita dovesse scendere ulteriormente, specie se consideriamo le sue specifiche tecniche unite alle funzioni software. È in grado, infatti, di cuocere tantissimi alimenti e dunque preparare dei deliziosi pasti, con un numero quasi infinito di ricette disponibili, scaricabili via app.

Monopattino elettrico Aprilia E-SR2

Un monopattino elettrico è strettamente consigliato a chi deve necessariamente percorrere tanta strada su circuiti urbani ogni giorno. Il prodotto consigliato è il monopattino Aprilia E-SR2, che rappresenta un ottimo compromesso per caratteristiche hardware e prezzo di vendita. Infatti, vanta un motore elettrico che può raggiungere una velocità massima di 25 km/h con un’autonomia di 25 km e una portata massima di 100 kg, da rispettare tassativamente. Vanta anche un telaio completamente realizzato in alluminio e degli pneumatici da dieci pollici.

