Ci sono diversi momenti dell’anno in cui acquistare diventa molto più conveniente e uno di questi è senza dubbio il Black Friday. L’edizione 2022 è forse la più attesa di sempre, dal momento che portali come Amazon hanno già dimostrato di voler fare le cose in grande annunciando, nel caso del colosso dell’e-commerce, un secondo e inatteso Prime Day, che si è tenuto a ottobre. Ciò non era mai accaduto finora, un segnale che potrebbe anticipare l’arrivo di un’ondata di offerte senza paragoni, almeno per quanto concerne Amazon, consci del fatto che gli altri shop non rimarranno a guardare.

Cos’è il Black Friday?

Nato negli Stati Uniti d’America, il Black Friday è un evento annuale che segna l’inizio della stagione dei saldi e dello shopping natalizio. È un’ottima occasione per risparmiare sui propri acquisti, dal momento che svariati prodotti vengono venduti non solo a prezzi stracciati, ma anche a cifre mai così basse. L’evento riguarda sia negozi grandi che piccole catene, ma gli ultimi anni hanno dimostrato che è soprattutto la vendita online a beneficiarne di più, tanto da consentire agli shop di svuotare i propri magazzini in vista dei prodotti di nuova uscita. È possibile trovare a prezzo scontato anche merce appena arrivata sul mercato, a testimonianza di come il Black Friday sia ormai diventato un punto di riferimento per chi vuole risparmiare, proprio come il Prime Day, anche se quest’ultimo è riservato solo ai clienti Amazon.

Come riporta Wikipedia, il termine Black Friday non ha un’origine esatta. Per alcuni, infatti, l’espressione venerdì nero è nata dal traffico stradale che si crea quel giorno in Filadelfia, per altri invece si riferisce ai guadagni dei commercianti, che hanno la possibilità di passare dal negativo a positivo, grazie proprio alle numerose vendite.

Quando si terrà il Black Friday?

Come in ogni edizione, l’evento si terrà 24 ore dopo il Giorno del ringraziamento (una festa americana di origine cristiana), vale a dire il venerdì dopo il quarto giovedì di novembre. Le offerte, tuttavia, sono solite partire una o più settimane prima, per poi concludersi il lunedì del weekend successivo con il Cyber Monday, i cui sconti saranno dedicati esclusivamente a prodotti tech, con alcune proposte forse ancora più imperdibili rispetto a quelle dei giorni precedenti. Come avrete capito, il Cyber Monday durerà solo un giorno, anche se i principali e-commerce sono soliti estendere le promozioni per qualche giorno o, in alcuni casi, per l’intera settimana. Nel 2022, dunque, il Black Friday si terrà il 25 novembre, mentre il 28 novembre sarà il turno del Cyber Monday.

Quali store parteciperanno al Black Friday?

Trattandosi di un grosso evento, saranno tantissimi gli shop a prendere parte al Black Friday. I più rilevanti, ossia quelli dove sarà possibile trovare il maggior numero di offerte, saranno senza dubbio Amazon, eBay, Mediaworld, Euronics e Unieuro, almeno per quanto riguarda l’elettronica di consumo, ma la lista è molto più lunga. Di seguito riportiamo quelli che dovreste tenere d’occhio, che corrispondono quasi certamente a quelli dove siete solito fare acquisti:

Come seguire il Black Friday?

Se avete avuto modo di seguire l’evento nelle passate edizioni, saprete che stare al passo con le offerte sarà molto complicato, con il rischio di perdere i migliori affari proprio a causa delle tante occasioni d’acquisto. Esistono però metodi che vi aiutano ad arrivare preparati, consentendovi di seguire tutte le offerte in modo intelligente, mettendo da parte quelle meno interessanti o quelle fittizie. Durante il Black Friday, infatti, alcuni venditori potrebbero approfittarne per rilasciare sconti che, all’apparenza, sembrano buoni ma che in realtà non lo sono. Per non rischiare di cadere in questi tranelli e per non perdere le migliori offerte, suggeriamo caldamente di iscriversi ai nostri canali tematici, dedicati alle offerte generali, ai prodotti hardware & tech e all’abbigliamento sportivo.

Da non sottovalutare poi la nostra verticale dedicate alle offerte che, tra l’altro, è attiva ogni giorno e sulla quale potrete trovare alcune delle migliori occasioni provenienti dal web, selezionate accuratamente dal nostro staff, con l’obbiettivo di farvi risparmiare sui prodotti più ambiti e ricercati. Tali suggerimenti valgono come punti di riferimento anche per tutti gli altri eventi annuali, come il Prime Day, le attività natalizie e le offerte di settembre. Insomma, noi di Tom’s Hardware saremo sempre in prima linea per offrirvi il meglio delle promozioni online, motivo per cui non dimenticate di iscrivervi e seguire i canali citati pocanzi.

Offerte Black Friday: quali sono quelle già attive?

Come anticipato, i principali store, in particolar modo Amazon, sono soliti proporre in anticipo le offerte del Black Friday, rilasciando una sorta di anteprima che normalmente inizia circa una settimana prima o, in alcuni casi, già nei primissimi giorni di novembre. Al netto di ciò, ci sono una serie di iscrizioni che fareste bene a valutare proprio in occasione di questo grande evento.

Offerte Black Friday Amazon

Amazon Prime

Il colosso dell’e-commerce, si sa, tiene molto a cuore i clienti Prime, che potranno accedere con 30 minuti di anticipo alle offerte lampo che, durante il Black Friday, aumenteranno senza ombra di dubbio. I vantaggi di arrivare a pochi giorni dal fatidico evento con un abbonamento Prime attivato sono quindi importanti, al punto che potreste accaparrarvi una serie di prodotti prima degli altri, diminuendo al minimo il rischio di incorrere nell’esaurimento scorte. Con Prime, inoltre, non pagherete i costi di spedizione, che potrebbero influire sul risparmio finale, soprattutto sugli articoli che verranno proposti a meno di 30€. Come non apprezzare poi le spedizioni veloci in uno o due giorni su milioni di articoli e la sicurezza di Amazon relativa, appunto, alle spedizioni, sempre tracciate e pronte per essere restituite in caso di danneggiamenti, senza pagare 1€ di tasca vostra. Altri motivi per iscriversi a Prime? L’ottimo servizio streaming Prime Video, con cui vedere film e serie TV in esclusiva, non può certo passare inosservato.

Offerte Black Friday VPN

NordVPN

Il primo a spianarsi la strada verso il Black Friday è NordVPN, tra i servizi di virtual private network più noti e affidabili in circolazione, che ha deciso di aprire le danze ancor prima di novembre, a dimostrazione del fatto che non serve attendere il cosiddetto venerdì nero per fare ottimi affari. Nel caso specifico, parliamo di una proposta rivolta a chi necessita o preferisce trasmettere dati sulle reti pubbliche in modo anonimo e sicuro. Lo sconto riguarda i tre piani di abbonamento; il più conveniente è il piano “Completo” biennale, la cui sottoscrizione è scontata del 68%, un ribasso che permette a NordVPN di essere tra le VPN più competitive in circolazione, soprattutto se consideriamo che incluso nel prezzo vi è un eccellente password manager e uno spazio di archiviazione cloud da 1TB. In occasione dell’evento di fine novembre, il fornitore aggiunge anche 3 mesi di servizio extra su tutti i piani di abbonamento, anche su quelli annuali.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!