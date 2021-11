Black Friday Euronics: che prezzi! E puoi pagare in 20 rate a tasso zero!

La nostra programmazione di promozioni hi-tech non si arresta, dato che Euronics ha annunciato la sua iniziativa denominata “Everyday Black Friday”. In questa nuova tornata di offerte troveremo prodotti da non lasciarsi assolutamente sfuggire, appartenenti alle più disparate categorie del portale, con sconti che possono raggiungere percentuali pazzesche, ma solo per pochissimi giorni!

Come abbiamo ampiamente anticipato, la lista degli articoli in offerte è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata alla lavatrice LG F4WV510S0E. Originariamente venduta a 999,00€, ora è disponibile a “soli” 499,00€, a seguito di uno sconto del 50% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 500,00€!

Stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, dato che vanta delle funzionalità intelligenti, i quali torneranno utili a coloro che desiderano lavare i propri capi d’abbigliamento con efficacia ed efficienza. Infatti, grazie alle 20.000 combinazioni di lavaggio possibili, questa lavatrice smart è in grado di scegliere il lavaggio perfetto per avere la massima cura del bucato.

Tra le sue specifiche tecniche, troviamo anche la tecnologia TurboWash, che permette di lavare capi d’abbigliamento più velocemente. Il tutto avviene attraverso il sistema JetSpray, che spruzza acqua pulita sugli abiti, migliorando così l’efficienza dei cicli di risciacquo. Successivamente, con la tecnologia LG Steam, questa lavatrice elimina il 99,9% degli allergeni grazie al vapore.

Insomma, si tratta di un’affare da cogliere al volo, considerando le possibilità offerte da questa lavatrice e le sue funzionalità intelligenti, che miglioreranno i consumi energetici, portandoli ad un livello molto basso. Ciò detto, i prodotti in offerta sono moltissimi, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter guardare tutte le migliori proposte di Euronics!

Insomma, si tratta di un'affare da cogliere al volo, considerando le possibilità offerte da questa lavatrice e le sue funzionalità intelligenti, che miglioreranno i consumi energetici, portandoli ad un livello molto basso. Ciò detto, i prodotti in offerta sono moltissimi, motivo per cui vi consigliamo di consultare l'apposita pagina del portale, così da poter guardare tutte le migliori proposte di Euronics!

