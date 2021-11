Black Friday Hawkers: acquista 3 paia di occhiali da sole, ne paghi soltanto uno!

Udite udite! Hawkers ha inaugurato una nuova e straordinaria promozione tra i suoi scaffali originali, ossia il portale dedicato alla vendita di occhiali da sole che, come di consuetudine, rappresenta uno dei maggiori player di questo segmento. Con questa nuova iniziativa, infatti, gli interessati hanno la possibilità di prendere tre paia di occhiali pagandone soltanto uno, con spese di spedizioni incluse nel prezzo!

Si tratta, dunque, di un’occasione da non lasciarsi sfuggire assolutamente, in quanto permette di acquistare tre montature ad un prezzo mai visto prima, specie se consideriamo la qualità dei prodotti Hawkers, che li rende degli autentici best-buy per chiunque voglia indossare occhiali con stile, senza però rovinare il proprio patrimonio per ogni acquisto.

Per poter beneficiare di questa grossa opportunità è necessario, innanzitutto, visitare l’apposita pagina del portale, e successivamente selezionare i modelli che più vi piacciono dall’ampia selezione di Hawkers per questo Black Friday 2021. Ci sono articoli appartenenti alle vecchie collezione, ma anche nuove montature tutte da scoprire. Una volta selezionate quelle adatte al vostro look, bisogna inserirle nel carrello e procedere all’acquisto.

Stiamo parlando, insomma, di una promozione davvero ottima, in quanto tutti gli occhiali da sole Hawkers sono progettati con grande cura e sono realizzati da materiali di ottima fattura. Infatti, le lenti offrono una schermatura con protezione UV400, mentre le montature sono in acciaio inossidabile oppure in acetato di cellulosa (differiscono in base al modello ndR).

