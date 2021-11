Black Friday in anticipo da Microsoft, ecco le migliori offerte

L’Early Black Friday di Amazon ha fatto si che il Black Friday venisse anticipato da molti altre store ed è proprio ciò che ha fatto Microsoft, le cui offerte rimarranno attive fino al 2 gennaio 2022. Gli sconti provengono dallo store ufficiale, il quale vi darà quasi due mesi di tempo per decidere cosa acquistare. Poiché parliamo di Microsoft, è logico attendersi che le offerte coprano l’ampia gamma di Surface ma anche tantissimi videogiochi, per non parlare poi dei 3 mesi di Xbox Game Pass per PC a solo 1€.

Un’occasione da non perdere, come d’altronde tutte quelle di questo periodo, che ha spinto Microsoft a mettere in campo una delle sue migliori promozioni di sempre, con sconti che superano persino la soglia dei 500€. È il caso del Surface Pro 7, che viene proposto insieme all’abbonamento Microsoft 365 di 15 mesi ad un prezzo bomba. Lo store propone questo dispositivo anche senza la suite office con un risparmio netto di 500€, soprattutto nelle varianti con processore Intel Core i7, i cui prezzi crollano da 1.699,00€ a 1.199,00€ e da 2.099,00€ a 1.599,00€, rispettivamente per la variante con 256GB e 512GB di spazio di archiviazione interno.

Come saprete, il Surface Pro 7 è il re dei dispositivi convertibili, ottimizzato per l’uso si office e dotato di funzioni che vi permetteranno di sincronizzare il vostro smartphone Android con Windows per visualizzare e rispondere ai messaggi, modificare il calendario e persino rispondere alle chiamate. Si tratta, inoltre, di un dispositivo a cui potrete aggiungere la tastiera e la penna (vendute separatamente), che ne aumentano ancora di più la versatilità.

A prescindere che lo utilizziate sul divano, sulla scrivania o in mobilità, il Surface Pro 7 si adatterà ad ogni vostra esigenza, grazie alla sottigliezza, ai materiali resistenti e di alta qualità e non per ultimo allo schermo in proporzioni 3:2, che si addice molto allo scopo per cui è stato progettato. Tale formato, infatti, vi permetterà di visualizzare meglio le pagine web e tantissime altre applicazioni, consentendovi di scorrere meno o non applicare alcun genere di ridimensionamento per guardare l’intero contenuto in una singola schermata.

La risoluzione di 2736 x 1824 pixel è tra le più alte in assoluto e sono pochissime le soluzioni di altri produttori che possono vantare di averne una superiore. Una definizione così elevata vi permetterà di godere appieno dei contenuti multimediali, ma ovviamente ne trarrete vantaggio in qualsiasi schermata del sistema operativo, facendo sì che anche le icone e il testo più piccolo vengano visualizzati senza perdite di dettaglio.

Ribadiamo che il Black Friday di Microsoft è molto vantaggioso e oltre al Surface Pro 7 ci sono molteplici altre occasioni da non perdere, motivo per cui non vogliamo indugiare oltre, lasciandovi alla scoperta delle altre offerte sulla pagina ufficiale al seguente indirizzo, ricordandovi comunque che lo store vi darà modo di risparmiare fino ad inizio 2022. Nel salutarvi non dimenticate che se volete scoprire tutte le offerte del momento e rimanere aggiornati sui futuri periodi di sconto o sulle vantaggiose offerte lampo degli store digitali, non dovete fare altro che seguirci sui nostri canali: Offerte generiche, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

