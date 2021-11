Black Friday Lego 2021: sconti, offerte e set esclusivi da non perdere!

Il Black Friday 2021 è finalmente tra noi e, come ormai saprete, sono davvero tantissimi gli store che si stanno avvicendando nel tentativo di catturare la nostra attenzione a colpi di offerte e sconti. Le proposte, del resto, sono davvero innumerevoli, e se da un lato c’è Amazon, che tiene testa all’intera rete con i suoi sconti incredibili, dall’altro ci sono offerte forse più “settoriali”, ma non per questo prive del loro fascino.

Un esempio in tal senso sono le offerte Lego, a lungo attese dei fan, e pronte a stupire qualsiasi amante dei mattoncini danesi con prezzi a dir poco esaltanti, senza dimenticare quelli che sono i set in regalo e le promozioni che, da sempre, fanno da contorno agli acquisti del brand. Le occasioni sono ottime, ma il tempo per coglierle non è poi molto, giacché le offerte Lego si protrarranno solo fino alla giornata di domenica, pertanto se siete interessati vi suggeriamo di affrettarvi quanto prima!

Ad aprire le danze, come sempre, sono i magnifici set in regalo, che per l’occasione sono ben 2! Nello specifico, con acquisti superiori a 170 euro, riceverete un piccolo e grazioso set natalizio dedicato al “Cortile di Babbo Natale”. Un set davvero delizioso, che può arricchire chi, ad esempio, ama costruire diorama Lego a tema natalizio. Il set è piccolo ma splendido, e si mostra come un piccolo scorcio del cortile della casa di Babbo Natale, in cui un elfo è intento a dar da mangiare ad una delle renne, con tanto di alberi, sfondo innevato e cartello che indica il Polo Nord. Un set che, a dirla tutta, è più natalizio che mai.

Il secondo, che forse farà saltare dalla sedia i collezionisti di Star Wars, è invece dedicato alla leggendaria spada laser di Luke, il cui manico è posto su di un espositore che riprende la linea Ultimate Collectors, il che non è affatto un caso, giacché questo set è ottenibile solo acquistando l’imponente set AT-AT LEGO, nuovissimo set della linea dedicata a Guerre Stellari, dal costo non proprio accessibile di 799,99€!

Giacché lo abbiamo citato, val certamente la pena presentarvi nel dettaglio quello che è lo splendido set che Lego ha immesso recentemente sul mercato e che, come detto, è dedicato all’AT-AT, celebre veicolo quadrupede dell’Impero, riconoscibile per la sua stazza imponente ed il suo pesante equipaggiamento.

Il modello fa parte della linea “Ultimate Collector” che Lego sta da tempo dedicando a Star Wars, e che include una versione super rifinita (ovviamente in mattoncini) di diversi altri veicoli apparti nell’universo di Guerre Stellari anche se va detto, questo è probabilmente il più grande attualmente presente nella linea.

Questo AT-AT, infatti, è composto dalla bellezza di 6785 pezzi, e misura ben 62 cm in altezza e 69 di lunghezza. Il veicolo è quasi completamente apribile, ed è in grado di contenere 40 minifigure sebbene la confezione ne contenga solo 9, tra cui il Generale Veers e Luke Skywalker. Oltre al veicolo in se, questo set include poi 2 speeder bike, portelli apribili, cannoni con rinculo realistico, cannoni rotanti, portello sgancia-bombe e un gancio cui attaccare la fune di Luke Skywalker. La testa/abitacolo ha 2 posti per le minifigure LEGO ed inoltre come sempre succede per la linea Ultimate Collector, il set è inclusivo di una targhetta informativa, così da poter arricchire la vostra esposizione. Insomma, parliamo di un set davvero bellissimo e rifinito che, come intuirete, non è venduto ad una cifra propriamente accessibile per tutti, giacché parliamo di un costo di 799,99€!

Infine, vi segnaliamo che per la sola giornata di lunedì 29 novembre, giorno del Cyber Monday, Lego metterà a disposizione dei suoi clienti VIP un altro simpatico omaggio! Acquistando, infatti, 200€ di prodotti, Lego vi invierà a casa gratuitamente anche una bellissima coperta a tema, realizzata in pile, e raffigurante la versione stilizzata di una minifig bianca su sfondo azzurro. Un regalino davvero niente male che, per altro, può tramutarsi anche in un grazioso regalo di Natale.

Inoltre, sempre i clienti VIP, e sempre e solo per il Cyber Monday, Lego mette a disposizione un voucher sconto di 5 euro per 455 punti VIP, laddove normalmente la conversione si otterrebbe a 750 punti. Il limite è di 4 voucher per account ma, qualora foste in attesa di una buona occasione per scaricare i vostri punti VIP, diremmo che difficilmente se ne creerà una migliore, e converrebbe approfittarne in vista del Natale!

Per quanto riguarda, invece, i set in sconto, non possiamo fare altro che rimandarvi alla lista qui in calce, dove troverete tutti, ma proprio tutti, i set che Lego sta scontando per queste sue giornate di sconti folli. Ovviamente vi invitiamo ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, giacché le disponibilità sono comunque limitate, e c’è il serio rischio che i set più belli (o convenienti) si esauriscano rapidamente.

Prima di acquistare i vostri set Lego, tuttavia, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

Le offerte Lego per il Black Friday 2021

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!