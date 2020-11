Black Friday Lenovo, fino al 30% di sconto sui migliori modelli

Eccoci finalmente al fatidico giorno, oggi è il Black Friday, e tra le numerose offerte disponibili non poteva certo mancare Lenovo, che oggi ci propone sconti fino al 30% sui suoi migliori modelli di computer portatili includendo IdeaPad 3, 5, la serie gaming Legion, e lo Yoga S940.

Come ben sapete Lenovo è tra i leader del mercato laptop a livello mondiale e la qualità dei suoi prodotti e della sua assistenza post vendita è ai massimi livelli. Tra prodotti storici come i ThinkPad, i sempre stupendi Yoga e la linea gaming Legion, Lenovo propone sempre prodotti di altissima qualità e prestazioni in qualsiasi ambito, sia esso professionali, amatoriale o gaming.

Sicuramente l’offerta migliore di questo Black Friday 2020 riguarda il Lenovo Yoga S940, che potrete acquistare con il 30% di sconto nelle sue tre varianti. Stiamo parlando di un laptop ultrasottile e leggero dall’aspetto elegante e dalle caratteristiche innovative. Grazie al suo design avanzato lo Yoga s940 risulta essere tra i computer portatili più eleganti che possiate trovare sul mercato, senza però dimenticare il lato prestazioni.

Queste ultime sono garantite, nella variante top di gamma, da un comparto tecnico d’eccellenza con un processore Intel Core i7-1065G7, 16GB di memoria DDR4 e 1TB di spazio disponibile grazie all’SSD PCIe. Da non sottovalutare anche lo schermo, grazie allo splendido pannello IPS da 14″ Ultra HD HDR in vetro lucido con Dolby Vision. Per quanto riguarda invece il comparto grafico il tutto è in mano alla nuovissima scheda Intel Iris Plus.

Questa e non solo tra le migliori offerte di Lenovo per il Black Friday 2020, che potete trovare tutte comodamente in questa pagina.

N.B.: per usufruire dello sconto riservato ai nostri lettori è necessario utilizzare il codice BFLENOVO durante la procedura di acquisto

Le migliori offerte Lenovo per il Black Friday

