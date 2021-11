Black Friday Leroy Merlin, offerte fino al 50% di sconto fino al 21 novembre

Amanti del fai da te, adunata! Vi segnaliamo infatti che su Leroy Merlin sono partite le ottime offerte del Black November! Una promozione attiva fino al 21 novembre e che, come intuirete, apre le porte a quello che sarà il periodo del Black Friday, stuzzicandoci con tante proposte che possono tornare utili a chi, ad esempio, sta progettando piccole riparazioni domestiche, oppure è alla ricerca di nuovi complementi per abbellire la propria abitazione.

Prima di procedere nell’illustrarvi la promozione, vi segnaliamo che le seguenti offerte sono attivabili solo a patto di essere iscritti al servizio IdeaPiù, ovvero il piano di adesione Leroy Merlin, ad iscrizione gratuita, che non solo vi darà la possibilità di aderire a questa promozione, ma anche di ricevere alcuni sconti extra tutti da scorprire!

Il bello è che i prezzi sono davvero bassissimi! Parliamo, infatti di sconti che possono arrivare anche al 50%, su di una selezione davvero molto vasta e che include, ad esempio, anche punti luce, cappe, lampadari, tappeti e non solo!

Insomma, come avrete capito c’è spazio davvero per ogni esigenza, con prodotti che hanno un prezzo d’acquisto che parte anche dai 20€ e che, ne siamo certi, daranno un tocco più brioso a qualsiasi angolo della casa. Gli articoli promozionati, attualmente, sono circa un migliaio, ma non abbiamo dubbi che ad essi se ne potrebbero aggiungere anche altri, giacché la promozione, come detto, durerà molto a lungo, ed arriverà praticamente a ridosso del Black Friday del 26 novembre.

Per questo, abbiamo pensato di rimandarvi direttamente alla pagina che Leroy Merlin ha dedicato alle sue offerte per il Black November, dove potrete consultare liberamente tutte le promozioni attive. Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona lettura!

