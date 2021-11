Black Friday Leroy Merlin: sconto del 15% su una spesa minima di 100€!

Il Black Friday 2021 approda anche sullo store Leroy Merlin! Le offerte sono fantastiche e riguardano tantissimi prodotti, tra i quali articoli per la casa, addobbi a tema natalizio, porte, finestre e tutto ciò di cui potreste aver bisogno per un buon arredamento!

L’offerta è particolarmente interessante e prevede che su una spesa minima di 100,00€ venga applicato uno sconto del 15%, e vista la miriade di articoli presenti sullo store, non sarà di certo difficile raggiungere la soglia dei 100,00€ e accaparrarsi lo sconto!

A tal proposito, venendovi incontro, potremmo suggerirvi l’utilissima scrivania Poly L, solitamente venduta a 249,90€ ma che, proprio grazie all’offerta descritta in apertura, scende di un ottimo 15%, abbassando sensibilmente il costo. Arrivando alla scrivania in sé, innanzitutto è parecchio spaziosa, l’ideale per un ambiente lavorativo che si rispetti o per studiare e fare i compiti al meglio, nel caso servisse per questi scopi. Inoltre, lateralmente, vi sono anche una serie di piccoli scaffali raggruppati in colonna, utili per riporre vari accessori per il PC o quaderni e libri, oppure, perché no, per esporre la vostra collezione di statuine o funko-pop!

Non dovesse interessarvi la scrivania, non temete! Come ribadito in apertura, la varietà è tanta, ed è possibile imbattersi in prodotti di vario genere. Considerato il bellissimo clima natalizio che sta per arrivare, potreste approfittarne e comprare dei set di addobbi pensati per arricchire il vostro albero o, nel caso non lo aveste, comprarne uno ad un buon prezzo.

Insomma, Leroy Merlin offre una vastissima selezione di prodotti che, in combinazione con l’offerta che prevede uno sconto del 15% su una spesa minima di almeno 100,00€, diventano ancora più allettanti! Per altre offerte simili, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

